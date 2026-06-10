ヒップホップデュオ「CreepyNuts」R−指定（34）の妻でタレント・江藤菜摘（33）が、9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。子供がハマっているというYouTubeチャンネルを明かした。現在3歳長男と1歳長女を子育て中の江藤。子供の場持たせアイテムの話題になり、「ブリッピーっていうチャンネルはご存じですか？」と切り出した。「ブリッピー☆BLIPPI」は、動物や働く車などを幅広く学