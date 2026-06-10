1日何時間眠るのが理想的なのか。睡眠医療が専門の医師の小林義昭さんは「最適な睡眠時間には個人差がある。ただし、6時間未満では死亡リスクが増加する調査結果があるほか、長く寝ている人も健康上の問題を抱えているおそれがある」という――。※本稿は、小林義昭『「やること多すぎ世代」の快眠図鑑忙しくても“自然と眠れる”ルーティン50』（小学館クリエイティブ）の一部を再編集したものです写真＝iStock.com／PonyWang※