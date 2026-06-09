過去に若気の至りで“ヤンチャ”していた人でも、年齢を重ねるにつれて、だんだんと落ち着いて“丸く”なるもの。しかしながら、中年に差し掛かっても他人への迷惑行為を続ける“イキり中年ヤンキー”も相変わらず存在する。今から約10年前、ある繁華街のカプセルホテル内で中年ヤンキーのトラブルに巻き込まれたことがあるというコウさん（仮名・45歳・男性）が、その一部始終について語ってくれた。◆真夜中、突然フロアに響