テレビ朝日系ドラマ「リボーン〜最後のヒーロー〜」は９日、最終回を迎えたが、衝撃ラストにネットは混乱の声が相次いだ。最終話は根尾（高橋一生）があかり商店街の移転をことごとく妨害。ついにあかり商店街は立ち退きを受け入れることになる。冷徹なやり方に側近たちが次々と離れていき孤独となる根尾。友野（鈴鹿央士）は、能登の復興支援の協力を根尾に求めるも、根尾は拒否。友野は怒りに震える。そして根尾が神社の階