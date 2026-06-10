炊飯器の内釜の底に発生しがちな「白い斑点」ですが、自分や家族が口にする食材に触れるものだからこそ衛生面などの観点で、果たして問題がないものなのか気になりますよね。本記事では内釜の底の「白い斑点」の正体や、買い替えを検討した方がいいパターンについて解説していきます。【表で見る】生活家電の「寿命」一覧A. カルキ成分もしくは剥がれたコーティングの可能性が高いです白い斑点の正体は、内釜にカルキ成分が付着し