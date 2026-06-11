YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が「治らないうつ病について解説」と題した動画を公開した。動画では、専門家の視点から、うつ病が慢性化することで起こる「慢性うつ病」のメカニズムと、見られやすい8つのサインについて解説している。 抗うつ薬を飲んでも以前のように働けなかったり、薬を減らそうとすると具合が悪くなったりと、治療が長期に及ぶことで、うつ症状が「本来の自分」のように感じられてしまう