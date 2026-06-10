2026年4月30日、大阪市のテーマパークユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」が、公式サイトに異例の注意喚起を掲載した。「SNSなどで、パーク内を案内するツアーと称した偽プライベート・ツアーが確認されている」つまり、USJ内で無許可で有料ツアーガイドを催行する業者の存在を認めた格好だ。だがUSJだけではなく東京ディズニーランド（TDL）でも、同様の闇ツアーがすでに動いている。そしてTDLを運営するオリエン