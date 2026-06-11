坂出警察署 レンタカーを返却せず乗り回したとして、坂出警察署は11日、熊本市の風俗店従業員の男（34）を横領の疑いで逮捕しました。 警察によりますと、男は2024年10月19日、香川県綾歌郡内のレンタカー会社から軽自動車1台を借り受けました。しかし、返却期限の同月20日午前9時になっても返さず、自己の用途のために乗り車を横領した疑いが持たれています。 男は、同月28日に車を乗り捨てたとみられ、同