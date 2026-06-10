アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米新興企業アンソロピックは9日、「ミュトス級」と呼ぶ高性能人工知能（AI）技術を土台とする対話型AI「クロード」の最上位モデルについて、一般利用者向けに提供を始めたと発表した。悪用の恐れから一般提供を見送ってきたが、サイバー攻撃などに使えないようにするなど安全性を確保した上で公開した。このモデルは「フェイブル5」で、長時間かかる複雑な作業を得