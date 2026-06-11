ホンダらしい“新発想”で開発された「神オプション」軽自動車の中でも圧倒的な人気を誇る「スーパーハイトワゴン」タイプは、広々とした室内と大きな窓による開放感が魅力です。しかしその一方で、大きなガラス面積ゆえに直射日光を浴びやすく、とくに夏場は暑さを感じやすいという声も聞かれます。【画像】「ええぇぇ！？」 これが世界初の「すごいサンシェード」です！（62枚）また、駐車場での休憩時や昨今ブームとなっ