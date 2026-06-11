警視庁東京都豊島区池袋の路上で10日夜、中国籍の60代女性が、男とみられる2人にショルダーバッグを奪われたことが11日、池袋署への取材で分かった。署によると、女性は頭部に軽傷を負い、バッグに現金約800万円が入っていたと説明。署が強盗傷害容疑で現場から逃走した2人の行方を追っている。10日午後8時半ごろ、目撃者から「ひったくりがあった」と110番があった。女性は2人からスプレーを噴射されたり、頭部を素手で殴られ