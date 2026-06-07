仙台は富山にPK戦勝ち。J２・J３百年構想リーグで王者に輝いた。写真：滝川敏之

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　J２・J３百年構想リーグの最終順位が確定した。

　プレーオフラウンドの第２戦が６月５・６・７日に開催。１-２位決定戦では仙台が富山をPK戦の末に下し、この特別大会の頂点に立った。

　３-４決定戦では宮崎が甲府に２−１で競り勝ち、鹿児島は秋田に２−０で快勝し５位でフィニッシュ。北九州は栃木SCに１−２で敗れ、最下位の40位となった。

　１位から40位までの最終順位は以下のとおり。

１位　ベガルタ仙台
２位　カターレ富山
３位　テゲバジャーロ宮崎
４位　ヴァンフォーレ甲府
５位　鹿児島ユナイテッドFC
６位　ブラウブリッツ秋田
７位　アルビレックス新潟
８位　北海道コンサドーレ札幌
９位　徳島ヴォルティス
10位　いわきFC

11位　サガン鳥栖
12位　湘南ベルマーレ
13位　横浜FC
14位　レノファ山口FC
15位　RB大宮アルディージャ
16位　高知ユナイテッドSC
17位　SC相模原
18位　ロアッソ熊本
19位　藤枝MYFC
20位　愛媛FC
 
21位　ガイナーレ鳥取
22位　FC岐阜
23位　ツエーゲン金沢
24位　ザスパ群馬
25位　奈良クラブ
26位　松本山雅FC
27位　大分トリニータ
28位　モンテディオ山形
29位　栃木シティ
30位　レイラック滋賀FC

31位　FC大阪
32位　ジュビロ磐田
33位　福島ユナイテッドFC
34位　FC琉球
35位　FC今治
36位　ヴァンラーレ八戸
37位　AC長野パルセイロ
38位　カマタマーレ讃岐
39位　栃木SC
40位　ギラヴァンツ北九州

　プレーオフラウンド第２戦の結果は以下のとおり。

讃岐 ０（3PK5）０ 長野
新潟 ０（5PK4）０ 札幌
横浜FC ２−１ 山口
松本 ０−２ 奈良
大宮 ２−１ 高知
相模原 ３−０ 熊本
宮崎 ２−１ 甲府
栃木Ｃ ３−１ 滋賀
藤枝 １−０ 愛媛
仙台 １（4PK2）１ 富山
岐阜 １（2PK4）１ 鳥取
磐田 ２（4PK5）２ FC大阪
鳥栖 １−０ 湘南
八戸 １（3PK5）１ 今治
徳島 ２−０ いわき
秋田 ０−２ 鹿児島
福島 １（5PK4）１ 琉球
栃木SC ２EX１ 北九州
金沢 ４−１ 群馬
大分 １−０ 山形

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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