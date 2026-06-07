頂点に立ったのは仙台、宮崎は甲府に競り勝ち３位。J２・J３百年構想リーグ、１位から40位までの最終順位が確定！
J２・J３百年構想リーグの最終順位が確定した。
プレーオフラウンドの第２戦が６月５・６・７日に開催。１-２位決定戦では仙台が富山をPK戦の末に下し、この特別大会の頂点に立った。
３-４決定戦では宮崎が甲府に２−１で競り勝ち、鹿児島は秋田に２−０で快勝し５位でフィニッシュ。北九州は栃木SCに１−２で敗れ、最下位の40位となった。
１位から40位までの最終順位は以下のとおり。
１位 ベガルタ仙台
２位 カターレ富山
３位 テゲバジャーロ宮崎
４位 ヴァンフォーレ甲府
５位 鹿児島ユナイテッドFC
６位 ブラウブリッツ秋田
７位 アルビレックス新潟
８位 北海道コンサドーレ札幌
９位 徳島ヴォルティス
10位 いわきFC
11位 サガン鳥栖
12位 湘南ベルマーレ
13位 横浜FC
14位 レノファ山口FC
15位 RB大宮アルディージャ
16位 高知ユナイテッドSC
17位 SC相模原
18位 ロアッソ熊本
19位 藤枝MYFC
20位 愛媛FC
21位 ガイナーレ鳥取
22位 FC岐阜
23位 ツエーゲン金沢
24位 ザスパ群馬
25位 奈良クラブ
26位 松本山雅FC
27位 大分トリニータ
28位 モンテディオ山形
29位 栃木シティ
30位 レイラック滋賀FC
31位 FC大阪
32位 ジュビロ磐田
33位 福島ユナイテッドFC
34位 FC琉球
35位 FC今治
36位 ヴァンラーレ八戸
37位 AC長野パルセイロ
38位 カマタマーレ讃岐
39位 栃木SC
40位 ギラヴァンツ北九州
プレーオフラウンド第２戦の結果は以下のとおり。
讃岐 ０（3PK5）０ 長野
新潟 ０（5PK4）０ 札幌
横浜FC ２−１ 山口
松本 ０−２ 奈良
大宮 ２−１ 高知
相模原 ３−０ 熊本
宮崎 ２−１ 甲府
栃木Ｃ ３−１ 滋賀
藤枝 １−０ 愛媛
仙台 １（4PK2）１ 富山
岐阜 １（2PK4）１ 鳥取
磐田 ２（4PK5）２ FC大阪
鳥栖 １−０ 湘南
八戸 １（3PK5）１ 今治
徳島 ２−０ いわき
秋田 ０−２ 鹿児島
福島 １（5PK4）１ 琉球
栃木SC ２EX１ 北九州
金沢 ４−１ 群馬
大分 １−０ 山形
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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プレーオフラウンドの第２戦が６月５・６・７日に開催。１-２位決定戦では仙台が富山をPK戦の末に下し、この特別大会の頂点に立った。
３-４決定戦では宮崎が甲府に２−１で競り勝ち、鹿児島は秋田に２−０で快勝し５位でフィニッシュ。北九州は栃木SCに１−２で敗れ、最下位の40位となった。
１位から40位までの最終順位は以下のとおり。
２位 カターレ富山
３位 テゲバジャーロ宮崎
４位 ヴァンフォーレ甲府
５位 鹿児島ユナイテッドFC
６位 ブラウブリッツ秋田
７位 アルビレックス新潟
８位 北海道コンサドーレ札幌
９位 徳島ヴォルティス
10位 いわきFC
11位 サガン鳥栖
12位 湘南ベルマーレ
13位 横浜FC
14位 レノファ山口FC
15位 RB大宮アルディージャ
16位 高知ユナイテッドSC
17位 SC相模原
18位 ロアッソ熊本
19位 藤枝MYFC
20位 愛媛FC
21位 ガイナーレ鳥取
22位 FC岐阜
23位 ツエーゲン金沢
24位 ザスパ群馬
25位 奈良クラブ
26位 松本山雅FC
27位 大分トリニータ
28位 モンテディオ山形
29位 栃木シティ
30位 レイラック滋賀FC
31位 FC大阪
32位 ジュビロ磐田
33位 福島ユナイテッドFC
34位 FC琉球
35位 FC今治
36位 ヴァンラーレ八戸
37位 AC長野パルセイロ
38位 カマタマーレ讃岐
39位 栃木SC
40位 ギラヴァンツ北九州
プレーオフラウンド第２戦の結果は以下のとおり。
讃岐 ０（3PK5）０ 長野
新潟 ０（5PK4）０ 札幌
横浜FC ２−１ 山口
松本 ０−２ 奈良
大宮 ２−１ 高知
相模原 ３−０ 熊本
宮崎 ２−１ 甲府
栃木Ｃ ３−１ 滋賀
藤枝 １−０ 愛媛
仙台 １（4PK2）１ 富山
岐阜 １（2PK4）１ 鳥取
磐田 ２（4PK5）２ FC大阪
鳥栖 １−０ 湘南
八戸 １（3PK5）１ 今治
徳島 ２−０ いわき
秋田 ０−２ 鹿児島
福島 １（5PK4）１ 琉球
栃木SC ２EX１ 北九州
金沢 ４−１ 群馬
大分 １−０ 山形
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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