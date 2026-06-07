マルセイユに所属する24歳FWメイソン・グリーンウッドは今夏の移籍市場での動きが注目されている。



2023年夏にマンチェスター・ユナイテッドからヘタフェへレンタル移籍をしたのち、2024年夏にマルセイユへ完全移籍にて加入したグリーンウッド。昨シーズンは公式戦36試合で23ゴール5アシスト、そして今シーズンは公式戦26試合で11アシストを記録するなど、フランスでは素晴らしい成績を残している。





そんななか、伊『calciomercato.com』によると、ローマがグリーンウッドの獲得に興味を持っているようだ。ローマは今シーズンのセリエAを3位で終え、CL出場権を獲得したため、夏の移籍市場では戦力アップが必要となる。指揮官のジャン・ピエロ・ガスペリーニはクラブに補強の優先事項をすでに伝えており、そのうちの一つがグリーンウッドだという。リーグ・アンを5位で終え、CL出場権を逃したマルセイユは財政上の問題を解決するため、高額なオファーが来た場合、グリーンウッドの売却に応じる姿勢とのこと。少なくとも5000万ユーロ（約91億円）を要求すると考えられているようだ。この金額はマンチェスター・ユナイテッドの再売却条項も影響しているとのこと。グリーンウッドは移籍に前向きだというが、アトレティコ・マドリードやフェネルバフチェも興味を示しており、争奪戦は必至となる。獲得できれば即戦力として期待できるが、ローマは獲得へ動き出すのか、注目だ。