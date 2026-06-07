＜速報＞男子メジャー最終組ティオフ 片岡尚之は林越えショットでパー発進
＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの最終ラウンドが進行している。日本タイトル2冠がかかる片岡尚之、初優勝を狙う出利葉太一郎、2024年大会覇者・岩田寛の最終組が午前9時54分に1番パー4からティオフした。
【写真】さすが最終組 熱戦を見守る大ギャラリー
単独首位に立つ片岡のティショットは、大きく右に曲がって隣接する18番へ。林越えとなる2打目でグリーンに乗せると、約20メートルのロングパットをしっかり寄せてパー発進。出利葉、岩田も2パットのパーで滑り出した。トータル9アンダー・単独首位に片岡尚之。1打差2位に出利葉太一郎、3打差3位に岩田寛、4打差4位タイには岩崎亜久竜、坂本雄介、コー・タイチ（香港）が続いている。22歳の中野麟太朗、48歳の近藤智弘らはトータル3アンダー・8位タイ。昨年覇者の?川泰果はトータル1オーバー・21位タイにつけている。賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終日のリーダーボード
片岡尚之 プロフィール＆成績
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