山形ワイヴァンズが2選手と契約継続…中田嵩基「子どもたちの夢や目標になる存在に」

6月6日、山形ワイヴァンズは中田嵩基とイ・ジョンヒョンの2選手との、2026－27シーズンにおける選手契約継続を発表した。

福岡県出身で現在25歳の中田は、174センチ74キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学へと進学し、同大在学中の2022－23シーズンにライジングゼファー福岡の特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。2025－26シーズン開幕前に山形へ加入すると、バックコートの要としてB2リーグ戦56試合に出場し、1試合平均5.0得点、1.3リバウンド、1.4アシスト、0.4スティールを記録した。

韓国出身で現在32歳のイは、206センチ110キロの体格を誇るセンター兼パワーフォワード。母国のチームでキャリアを重ねた。また、2009年から世代別の韓国代表にも名を連ね、「FIBAバスケットボール ワールドカップ2014」にも出場した経歴を持つ。そして、今シーズン開幕前に山形に加入し、B2リーグ戦46試合に出場。うち23試合で先発し、1試合平均4.7得点、3.7リバウンド、1.2アシスト、0.8ブロック、0.5スティールをマークした。

今回の発表に際し2選手は、クラブ公式サイトを通じて次のようにコメントを寄せた。

▼中田嵩基



「来シーズンも山形でプレーすることになりました！今シーズンの悔しさを胸に応援してくださるすべての方々と、一勝でも多く勝利を共有できるよう全身全霊で頑張って参ります！そして、山形県の活性化や子どもたちの夢や目標になる存在でいられるよう、オフコートでも地域貢献を行い山形県に還元できるよう努めて参ります。来シーズンも変わらぬ応援のほど、よろしくお願いいたします！Go！！ワイヴァンズ！！」

▼イ・ジョンヒョン



「ふたたび山形の皆さまと会うことができてうれしいです。次のシーズンもたくさんの応援をお願いします。ありがとうございます」

【動画】山形ワイヴァンズ中田の2025－26シーズンハイライト映像