宮崎vs甲府 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦](いちご)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 40 安藤陸登
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 25 平塚悠知
MF 29 大島康樹
FW 10 内藤大和
FW 96 黒川淳史
控え
GK 97 東ジョン
DF 3 野澤陸
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 23 スタチオーリ・ミケーレ
FW 32 太田龍之介
監督
渋谷洋樹
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 40 安藤陸登
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 15 安部崇士
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 33 山内康太
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 25 平塚悠知
MF 29 大島康樹
FW 10 内藤大和
FW 96 黒川淳史
控え
GK 97 東ジョン
DF 3 野澤陸
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 23 スタチオーリ・ミケーレ
FW 32 太田龍之介
監督
渋谷洋樹