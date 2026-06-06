[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(3-4位決定戦)第2戦](いちご)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 40 安藤陸登

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 15 安部崇士

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 8 力安祥伍

MF 82 坂井駿也

FW 18 佐藤遼

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 33 山内康太

DF 2 井上樹

DF 20 遠藤光

DF 22 小出悠太

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 24 佐藤恵介

MF 25 平塚悠知

MF 29 大島康樹

FW 10 内藤大和

FW 96 黒川淳史

控え

GK 97 東ジョン

DF 3 野澤陸

DF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 26 佐藤和弘

MF 27 武井成豪

FW 14 藤井一志

FW 23 スタチオーリ・ミケーレ

FW 32 太田龍之介

監督

渋谷洋樹