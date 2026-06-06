「最新プリウス」“GR仕様”に注目！

トヨタを代表するハイブリッドカー「プリウス」は、1997年に「21世紀に間に合いました。」という印象的なスローガンを掲げ、世界初の量産ハイブリッド車として誕生しました。

それ以来、環境性能の先駆者として歴史を重ね、2023年には現行モデル（5代目）へと進化。この現行モデルでは、第2世代のTNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォームが採用されたことで低重心化が進み、さらに最新のハイブリッドシステムを搭載したことで、高い出力と優れた燃費性能が両立されました。

【画像】超カッコいい！ これが「プリウス“GR仕様”」です！（30枚以上）

そんなプリウスは、2025年7月に一部改良が実施され、さらなる進化を遂げています。

この一部改良では、人気の高かったオプションの標準装備化が行われ、「Xグレード」を除くすべてのモデルにETC2.0ユニットが標準搭載されるなど、装備の充実が図られました。

また、一部改良に合わせて、プラグインハイブリッド車の「Gグレード」をベースとした特別仕様車「G“Night Shade”」がラインナップへ加わりました。

この特別仕様車は、黒を基調とした内外装によってスポーティな世界観が表現されているのが特徴。

外観は、フロントロアグリルやリアバンパーロア、ホイールアーチモールディング、さらにはトヨタのエンブレムや専用の19インチホイールにいたるまで、すべてブラック塗装で統一されました。

内装についても、ブラック加飾が施されたインパネや、上級ファブリック表皮を採用したスポーティシートが備わり、特別感のある引き締まった空間に仕上げられています。

プリウス現行モデルの価格（消費税込、以下同）は276万9800円から460万8900円、特別仕様車 G“Night Shade”は394万7300円です。

このように商品力を高めたプリウスには、意のままに操れる走りを予感させるような、魅力的な純正カスタマイズパーツを多数用意。なかでも、「GRパーツ」を装着することで、スポーティな外観へと仕上げることが可能です。

外観を彩るエクステリアパーツとしては、装着することで全長がオリジナルより約14mm長くなるGRフロントスポイラー（6万500円）や、GRテールゲートスポイラー（4万4000円）が設定されています。

さらに、ドア周りのひっかき傷を防止するGRロゴがエンボス加工されたGRドアハンドルプロテクター（3300円／フロントのみ）、CFRP製のGRカーボンナンバーフレームがフロント用とリア用（各1万9800円）に用意されており、こうした細部のアクセサリーをそろえることで、全体を通して統一感のあるスタイルを演出できます。

加えて、プリウスの走行パフォーマンス向上を目的としたアクセサリーも充実。GRスポーツサイドバイザー（2万7500円）は、換気性能を高めるだけでなく、一般的なドアバイザーとは異なりエアロスタビライジングフィンを備えているため、走行安定性や応答性の向上にも貢献します。

また、ドアストライカーの隙間を埋める部品であるGRドアスタビライザー（3万3000円／1台分）は、ステアリング操作時のレスポンス向上に寄与します。

ほかにも、フロント用とリア用の2点セットで構成される車種専用設計のGRパフォーマンスダンパー（9万9000円）は、走行中の振動や騒音を低減させ、操縦安定性と快適性を高い次元で両立させます。

単なるドレスアップにとどまらず、プリウス本来の性能向上にまで踏み込んだパーツがしっかりと用意されている点は、まさにGRらしい特色であるといえるでしょう。