TOPIX先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比96.5ポイント安の3858ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4081.35ポイント ボリンジャーバンド3σ
4014.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3949.09ポイント 5日TOPIX現物終値
3947.85ポイント ボリンジャーバンド1σ
3938.00ポイント 5日移動平均
3933.75ポイント 一目均衡表・転換線
3881.10ポイント 25日移動平均
3858.00ポイント 6日夜間取引終値
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3814.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3766.35ポイント 75日移動平均
3747.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3698.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3680.85ポイント ボリンジャーバンド3σ
3491.35ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4081.35ポイント ボリンジャーバンド3σ
4014.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3949.09ポイント 5日TOPIX現物終値
3947.85ポイント ボリンジャーバンド1σ
3938.00ポイント 5日移動平均
3933.75ポイント 一目均衡表・転換線
3881.10ポイント 25日移動平均
3858.00ポイント 6日夜間取引終値
3841.25ポイント 一目均衡表・基準線
3814.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3766.35ポイント 75日移動平均
3747.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3698.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3680.85ポイント ボリンジャーバンド3σ
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