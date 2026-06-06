　6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比96.5ポイント安の3858ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4081.35ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4014.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3949.09ポイント　　5日TOPIX現物終値
3947.85ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3938.00ポイント　　5日移動平均
3933.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3881.10ポイント　　25日移動平均
3858.00ポイント　　6日夜間取引終値
3841.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3814.35ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3766.35ポイント　　75日移動平均
3747.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3698.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3680.85ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3491.35ポイント　　200日移動平均

株探ニュース