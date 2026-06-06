6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比96.5ポイント安の3858ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4081.35ポイント ボリンジャーバンド3σ

4014.60ポイント ボリンジャーバンド2σ

3949.09ポイント 5日TOPIX現物終値

3947.85ポイント ボリンジャーバンド1σ

3938.00ポイント 5日移動平均

3933.75ポイント 一目均衡表・転換線

3881.10ポイント 25日移動平均

3858.00ポイント 6日夜間取引終値

3841.25ポイント 一目均衡表・基準線

3814.35ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3766.35ポイント 75日移動平均

3747.60ポイント ボリンジャーバンド2σ

3698.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3680.85ポイント ボリンジャーバンド3σ

3491.35ポイント 200日移動平均



株探ニュース