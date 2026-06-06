眞栄田郷敦・板垣李光人、『大空港』出演決定！ 趣里とともに“空港のスペシャリスト”に
趣里が主演する7月スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の追加キャストとして、眞栄田郷敦と板垣李光人の出演が発表された。眞栄田は超エリートの入国審査官、板垣は現場たたき上げの税関職員をそれぞれ演じる。
【写真】趣里、新ドラマ『大空港〜GATE24〜』で“クセ強ヒロイン”に！
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変りな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24（Global Airport Task Enforcement）」を結成し、“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも、最強の門番として覚醒していく姿を描く、痛快空港エンターテインメント。
眞栄田郷敦が演じるのは、GATE24のメンバーのひとり、超エリートの入国審査官・早見圭一郎。法務省出身のキャリア官僚で将来の幹部候補でありながら、現場を知るために志願してメンバー入りした、志高き人物だ。万智が鋭い観察眼でモノの真実を見抜く力にたけているのに対し、法とデータに基づいた人の真実を射抜く力の持ち主。冷静沈着で、制度や秩序を重んじるがゆえ、マイペースに我が道を進む万智にいら立つことも。責任の所在を明らかにするために自分の職務の領域を踏み越えず、自分の仕事だけを全うする。しかしそんな彼は、過去にとある秘密を抱えていて…？
テレビ朝日ドラマ初出演となる眞栄田は、自身が演じる早見の魅力について「すごく真っすぐで責任感が強く、冷静で論理的なキャラクターだと思っています。ただ、過去にとある秘密を抱えていて、冷静さが冷めいているように見えてしまったり、正直すぎるがゆえに嫌味に聞こえてしまったりと、ズレのある役どころが面白いと思っています」と語った。
また、「縦割り構造だからこその不自由さや、一方で、縦割り構造を壊すことによる責任の所在の線引きの難しさを知り、《GATE24》がそれをどう克服していくのか楽しみになりました」とチーム《GATE24》の成長を楽しみにしている様子。
趣里も「眞栄田郷敦さんは、静かな中にも芯の強さを感じる方という印象があります。今回ご一緒できることをとても楽しみにしていますし、現場でどんな化学反応が生まれるのか今から楽しみです」と共演を心待ちにする。
板垣李光人が演じるのは、やはりGATE24のメンバーで万智と同じく税関職員の松山篤志。眞栄田演じるエリート・早見とは真逆、高卒で税関職員となったたたき上げの若手ホープだ。税関の仕事に誇りを持ち、仕事理念が高すぎるあまりに融通が利かない一面も。負けず嫌いな性格も災いし、歩んできた道も性格も正反対の早見とはたびたび衝突することに。
松山について板垣は「松山は一番普通。視聴者の方にとって一番感情移入しやすいキャラクターだと思っています」と分析し、「皆さんもなかなか知ることのない“税関”という場所で巻き起こる今まで見たことのないドラマになりそうな予感がしています」と作品への期待感を語る。
そして「税関職員の方々は、スピーディーに作業をしながらも、“安全を守る”という非常に重要な使命があり、ある種、殺気のようなものを持ち合わせているのかなと思っています。ドラマというフィクションではありますが、リアリティをもって演じていきたいです」と気合十分。
そんな板垣について、趣里は「唯一無二の空気感を持っていて、感性豊かな印象があります。何にでもなれる素敵な役者さんなので、たくさん刺激をいただけそうだなと思っています」と期待を寄せている。
木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』は、テレビ朝日系にて7月より毎週木曜21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■眞栄田郷敦（早見圭一郎・役）
――オファーを受けたときのお気持ち、また実際に脚本を読んだ感想を教えてください。
脚本で描かれるキャラクターが皆さん素敵だなと思いましたし、スペシャリストたちが集まって色んな事件を解決していく展開がすごく面白く、ワクワクしました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？ また、空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
普段はあまり何も考えずに通過してしまいますが、脚本を読み、色んな部署が関わっていることを知りました。各部署、様々な人たちが専門性と責任をもって仕事をしているということで、縦割り構造だからこその不自由さや、一方で、縦割り構造を壊すことによる責任の所在の線引きの難しさを知り、《GATE24》がそれをどう克服していくのか楽しみになりました。
――本作で演じられる早見圭一郎にどのような印象を持ちましたか？
早見は、すごく真っすぐで責任感が強く、冷静で論理的なキャラクターだと思っています。ただ、過去にとある秘密を抱えていて、冷静さが冷めいているように見えてしまったり、正直すぎるがゆえに嫌味に聞こえてしまったりと、ズレのある役どころが面白いと思っています。《GATE24》に影響されて変わっていく早見を演じていくのが楽しみです。
――万智を演じる趣里さんの印象がいかがですか？
すごく明るく、初対面の方との距離感の詰め方が印象的で、そんな姿が森万智と重なりました。近くで芝居をみられるのが楽しみですし、趣里さんと一緒にどういうシーンを作り上げられるのか非常に楽しみです。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
あまり知られていないであろう空港の裏側のスペシャリストたちが、ぶつかりながらも繋がってゆき、空港で起こる様々な事件を解決に導くというワクワクするお話だと思うので、是非見ていただきたいです。
■板垣李光人（松山篤志・役）
――オファーを受けたときのお気持ち、また実際に脚本を読んだ感想を教えてください。
日本を守る“税関”を舞台にした作品は、ドキュメンタリーなどでは拝見したことはありますが、“税関”を題材にしたドラマ作品は過去あまり見たことがないので、連続ドラマとしてどんな作品になるか非常に楽しみでした。実際に脚本を読んでみると、様々な国の方々との会話劇も、また、《GATE24》の中で起こるやり取りも非常に面白く、早く現場へ行くのが楽しみになりました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？ また、空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
空港はよく利用させていただきますが、税関職員の方々は、スピーディーに作業をしながらも、“安全を守る”という非常に重要な使命があり、ある種、殺気のようなものを持ち合わせているのかなと思っています。ドラマというフィクションではありますが、リアリティをもって演じていきたいです。
――本作で演じられる松山篤志にどのような印象を持ちましたか？
卓越した視点と能力を持つ万智や、カリスマ的な存在である早見がいる中で、松山は一番普通。視聴者の方にとって一番感情移入しやすいキャラクターだと思っていますし、そこが魅力だと思います。
また、僕自身も楽しみにしているシーンですが、早見との小競り合いはクスっとして頂けると思うので、是非楽しみにしていてほしいです。
――万智を演じる趣里さんの印象がいかがですか？
すごく優しそうで、柔らかい雰囲気を持っていらっしゃる方で、万智っぽさを感じました。松山は万智と同じ税関職員なので、松山が万智から刺激を貰って学ぶように、僕も現場で趣里さんから色んな事を吸収させていただきたいです。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
皆さんもなかなか知ることのない“税関”という場所で巻き起こる今まで見たことのないドラマになりそうな予感がしています。この作品が、最後どういう着地をしていくのか、僕自身も楽しみにしているので、是非皆さんにも楽しんで頂きたいです。この作品とともに、ヒリヒリできる、クスッともできる、そんな夜にしていただきたいです。
【写真】趣里、新ドラマ『大空港〜GATE24〜』で“クセ強ヒロイン”に！
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変りな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24（Global Airport Task Enforcement）」を結成し、“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも、最強の門番として覚醒していく姿を描く、痛快空港エンターテインメント。
テレビ朝日ドラマ初出演となる眞栄田は、自身が演じる早見の魅力について「すごく真っすぐで責任感が強く、冷静で論理的なキャラクターだと思っています。ただ、過去にとある秘密を抱えていて、冷静さが冷めいているように見えてしまったり、正直すぎるがゆえに嫌味に聞こえてしまったりと、ズレのある役どころが面白いと思っています」と語った。
また、「縦割り構造だからこその不自由さや、一方で、縦割り構造を壊すことによる責任の所在の線引きの難しさを知り、《GATE24》がそれをどう克服していくのか楽しみになりました」とチーム《GATE24》の成長を楽しみにしている様子。
趣里も「眞栄田郷敦さんは、静かな中にも芯の強さを感じる方という印象があります。今回ご一緒できることをとても楽しみにしていますし、現場でどんな化学反応が生まれるのか今から楽しみです」と共演を心待ちにする。
板垣李光人が演じるのは、やはりGATE24のメンバーで万智と同じく税関職員の松山篤志。眞栄田演じるエリート・早見とは真逆、高卒で税関職員となったたたき上げの若手ホープだ。税関の仕事に誇りを持ち、仕事理念が高すぎるあまりに融通が利かない一面も。負けず嫌いな性格も災いし、歩んできた道も性格も正反対の早見とはたびたび衝突することに。
松山について板垣は「松山は一番普通。視聴者の方にとって一番感情移入しやすいキャラクターだと思っています」と分析し、「皆さんもなかなか知ることのない“税関”という場所で巻き起こる今まで見たことのないドラマになりそうな予感がしています」と作品への期待感を語る。
そして「税関職員の方々は、スピーディーに作業をしながらも、“安全を守る”という非常に重要な使命があり、ある種、殺気のようなものを持ち合わせているのかなと思っています。ドラマというフィクションではありますが、リアリティをもって演じていきたいです」と気合十分。
そんな板垣について、趣里は「唯一無二の空気感を持っていて、感性豊かな印象があります。何にでもなれる素敵な役者さんなので、たくさん刺激をいただけそうだなと思っています」と期待を寄せている。
木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』は、テレビ朝日系にて7月より毎週木曜21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■眞栄田郷敦（早見圭一郎・役）
――オファーを受けたときのお気持ち、また実際に脚本を読んだ感想を教えてください。
脚本で描かれるキャラクターが皆さん素敵だなと思いましたし、スペシャリストたちが集まって色んな事件を解決していく展開がすごく面白く、ワクワクしました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？ また、空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
普段はあまり何も考えずに通過してしまいますが、脚本を読み、色んな部署が関わっていることを知りました。各部署、様々な人たちが専門性と責任をもって仕事をしているということで、縦割り構造だからこその不自由さや、一方で、縦割り構造を壊すことによる責任の所在の線引きの難しさを知り、《GATE24》がそれをどう克服していくのか楽しみになりました。
――本作で演じられる早見圭一郎にどのような印象を持ちましたか？
早見は、すごく真っすぐで責任感が強く、冷静で論理的なキャラクターだと思っています。ただ、過去にとある秘密を抱えていて、冷静さが冷めいているように見えてしまったり、正直すぎるがゆえに嫌味に聞こえてしまったりと、ズレのある役どころが面白いと思っています。《GATE24》に影響されて変わっていく早見を演じていくのが楽しみです。
――万智を演じる趣里さんの印象がいかがですか？
すごく明るく、初対面の方との距離感の詰め方が印象的で、そんな姿が森万智と重なりました。近くで芝居をみられるのが楽しみですし、趣里さんと一緒にどういうシーンを作り上げられるのか非常に楽しみです。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
あまり知られていないであろう空港の裏側のスペシャリストたちが、ぶつかりながらも繋がってゆき、空港で起こる様々な事件を解決に導くというワクワクするお話だと思うので、是非見ていただきたいです。
■板垣李光人（松山篤志・役）
――オファーを受けたときのお気持ち、また実際に脚本を読んだ感想を教えてください。
日本を守る“税関”を舞台にした作品は、ドキュメンタリーなどでは拝見したことはありますが、“税関”を題材にしたドラマ作品は過去あまり見たことがないので、連続ドラマとしてどんな作品になるか非常に楽しみでした。実際に脚本を読んでみると、様々な国の方々との会話劇も、また、《GATE24》の中で起こるやり取りも非常に面白く、早く現場へ行くのが楽しみになりました。
――空港が舞台の物語となりますが、最初に聞いたときどのように感じましたか？ また、空港のお仕事についてどんな印象をお持ちですか？
空港はよく利用させていただきますが、税関職員の方々は、スピーディーに作業をしながらも、“安全を守る”という非常に重要な使命があり、ある種、殺気のようなものを持ち合わせているのかなと思っています。ドラマというフィクションではありますが、リアリティをもって演じていきたいです。
――本作で演じられる松山篤志にどのような印象を持ちましたか？
卓越した視点と能力を持つ万智や、カリスマ的な存在である早見がいる中で、松山は一番普通。視聴者の方にとって一番感情移入しやすいキャラクターだと思っていますし、そこが魅力だと思います。
また、僕自身も楽しみにしているシーンですが、早見との小競り合いはクスっとして頂けると思うので、是非楽しみにしていてほしいです。
――万智を演じる趣里さんの印象がいかがですか？
すごく優しそうで、柔らかい雰囲気を持っていらっしゃる方で、万智っぽさを感じました。松山は万智と同じ税関職員なので、松山が万智から刺激を貰って学ぶように、僕も現場で趣里さんから色んな事を吸収させていただきたいです。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
皆さんもなかなか知ることのない“税関”という場所で巻き起こる今まで見たことのないドラマになりそうな予感がしています。この作品が、最後どういう着地をしていくのか、僕自身も楽しみにしているので、是非皆さんにも楽しんで頂きたいです。この作品とともに、ヒリヒリできる、クスッともできる、そんな夜にしていただきたいです。