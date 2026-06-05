サッカー日本代表・久保建英選手が6月4日に25歳の誕生日を迎えました。

日本時間6月15日にFIFAワールドカップ2026初戦のオランダ戦を迎える、サッカー日本代表はメキシコで事前キャンプを行っています。

久保選手は「いつも代表前に(誕生日を)迎えていてこの季節が来たかという感じ。今回はビッグイベントの前なんでうれしい気持ちもありますけど気を引き締めて頑張りたい」とコメントしました。

「もう10年やってるんだなっていう驚きもありますし、毎回毎回レベルを上げて慣らしてきたので、今回のW杯でも一つ階段を上れたらなと思います」とし、内面の成長についても「若い選手増えてきて、そういった選手見ていても自分もちょっと大人になったなって」と感慨深く語りました。

すると報道陣のすきまから「ハッピバースデートゥーユー」と歌いながら菅原由勢選手が登場。バースデーケーキのサプライズがありました。

菅原選手は久保選手の肩を組み「He's my guy(僕の親友)」と紹介。去りぎわにイタリア語で「Ti amo(愛してる)」と連呼し、久保選手は照れながらも笑顔をみせました。

菅原選手は久保選手と10年来の親友。そんな親友の成長したところを問われると「髪の毛の色染めたりしたくらいじゃないですかね。中身はなんも変わってないと思います」と笑顔を見せました。