新日本プロレスはきょう５日、群馬・高崎市のＧメッセ群馬で「ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３」を開催する。

「ロビー・イーグルス×藤田晃生」、「ＹＯＨ×マスター・ワト」のＢＯＳＪ準決勝が行われる今大会。６・１４大阪城ホールで行われる「ＩＷＧＰヘビー」「ＮＥＶＥＲ無差別」選手権へ向けた前哨戦もマッチメイクされた。

第５試合の８人タッグマッチでＮＥＶＥＲ王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮がウルフアロンと対戦。第６試合の８人タッグマッチでＩＷＧＰ王者カラム・ニューマンは辻陽太と激突する。

上半期の天王山へ重要な前哨戦となる。

◆６・５高崎大会対戦カード

▼第１試合 ２０分１本勝負

中原大誠、タイガーマスク ｖｓ 松本達哉、バリエンテ・ジュニア

▼第２試合 ２０分１本勝負

安田優虎、上村優也 ｖｓ ハートリー・ジャクソン、大岩陵平

▼第３試合 ２０分１本勝負

ニック・ウェイン、葛西純 ｖｓ 外道、ティタン

▼第４試合 ３０分１本勝負

豹、エル・デスペラード ｖｓ ディック東郷、佐々木大輔

▼第５試合 ３０分１本勝負

ＫＵＳＨＩＤＡ、田口隆祐、矢野通、ウルフアロン ｖｓ 金丸義信、ＳＨＯ、高橋裕二郎、成田蓮

▼第６試合 ３０分１本勝負

永井大貴、ロビー・エックス、石森太二、辻陽太 ｖｓ ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、カラム・ニューマン

▼第７試合 『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３』準決勝戦時間無制限１本勝負

ロビー・イーグルス ｖｓ 藤田晃生

▼第８試合 『ＢＥＳＴ ＯＦ ＴＨＥ ＳＵＰＥＲ Ｊｒ．３３』準決勝戦時間無制限１本勝負

ＹＯＨ ｖｓ マスター・ワト