辻陽太（左）とカラム・ニューマン（写真提供・新日本プロレス）

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　新日本プロレスはきょう５日、群馬・高崎市のＧメッセ群馬で「ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３」を開催する。

　「ロビー・イーグルス×藤田晃生」、「ＹＯＨ×マスター・ワト」のＢＯＳＪ準決勝が行われる今大会。６・１４大阪城ホールで行われる「ＩＷＧＰヘビー」「ＮＥＶＥＲ無差別」選手権へ向けた前哨戦もマッチメイクされた。

　第５試合の８人タッグマッチでＮＥＶＥＲ王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」成田蓮がウルフアロンと対戦。第６試合の８人タッグマッチでＩＷＧＰ王者カラム・ニューマンは辻陽太と激突する。

　上半期の天王山へ重要な前哨戦となる。

　◆６・５高崎大会対戦カード

　▼第１試合　２０分１本勝負

中原大誠、タイガーマスク　ｖｓ　松本達哉、バリエンテ・ジュニア

　▼第２試合　２０分１本勝負

安田優虎、上村優也　ｖｓ　ハートリー・ジャクソン、大岩陵平

　▼第３試合　２０分１本勝負

ニック・ウェイン、葛西純　ｖｓ　外道、ティタン

　▼第４試合　３０分１本勝負

豹、エル・デスペラード　ｖｓ　ディック東郷、佐々木大輔

　▼第５試合　３０分１本勝負

ＫＵＳＨＩＤＡ、田口隆祐、矢野通、ウルフアロン　ｖｓ　金丸義信、ＳＨＯ、高橋裕二郎、成田蓮

　▼第６試合　３０分１本勝負

永井大貴、ロビー・エックス、石森太二、辻陽太　ｖｓ　ゼイン・ジェイ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、カラム・ニューマン

　▼第７試合　『ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３』準決勝戦時間無制限１本勝負

ロビー・イーグルス　ｖｓ　藤田晃生

　▼第８試合　『ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＳＵＰＥＲ　Ｊｒ．３３』準決勝戦時間無制限１本勝負

ＹＯＨ　ｖｓ　マスター・ワト