「本当に感謝しかありません！」FC東京の10番が契約満了でクラブを去る「またどこかでお会いできることを楽しみにしてます！」

「本当に感謝しかありません！」FC東京の10番が契約満了でクラブを去る「またどこかでお会いできることを楽しみにしてます！」