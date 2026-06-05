「本当に感謝しかありません！」FC東京の10番が契約満了でクラブを去る「またどこかでお会いできることを楽しみにしてます！」
FC東京は６月５日、東慶悟がJ１百年構想リーグをもって契約満了となり、チームを離れることになったと発表した。
大分トリニータ、大宮アルディージャで活躍してきたMFは、2013年にFC東京に加入。19年からは「10番」を背負った重鎮は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「FC東京ファン・サポーターのみなさん。14年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました！
みなさんの応援は、自分にとってまさに『You’ll Never Walk Alone』そのものでした。大好きなクラブで14シーズンもプレーできたこと、そしてこのクラブの歴史に携われたことは自分にとってかけがえのない思い出です！本当に感謝しかありません！」
そして最後に「クラブに関わるすべてのみなさん、そしてファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。このクラブの成功をこれからも心より願っています！またどこかでお会いできることを楽しみにしてます！」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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大分トリニータ、大宮アルディージャで活躍してきたMFは、2013年にFC東京に加入。19年からは「10番」を背負った重鎮は、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。
「FC東京ファン・サポーターのみなさん。14年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました！
そして最後に「クラブに関わるすべてのみなさん、そしてファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。このクラブの成功をこれからも心より願っています！またどこかでお会いできることを楽しみにしてます！」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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