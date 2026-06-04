DAZN、ワールドカップ実況＆解説陣を発表 バラエティーに富んだ布陣に【一覧あり】
DAZNは4日、日本時間6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」の全104試合ライブ配信に向けて、「DAZNの目」で大会を熱く盛り上げる実況・解説陣の最新ラインナップを発表した。
【全身ショット】自身の書籍とともにガッツポーズを決める前田大然
今回、「FIFAワールドカップ2026 DAZNドリームリーダー」を務める内田篤人をはじめ、全104試合という史上最大規模の大会を余すところなく伝えるため、豪華キャストを起用。出演者ごとに「DAZNの目」となる「視点」を活かして解説を行うよう、担当試合を決定していく。
例えば「南米に強い視点」「攻撃の視点」「ディフェンダーの視点」「監督／コーチの視点」「ゴールハンターの視点」など、それぞれの専門性を最大限に活かした解説で、戦術を緻密に紐解く理論派からピッチの熱量をそのまま届ける情熱派まで、バラエティーに富んだ陣容に。
さらに、DAZNならではの大きな特徴として、「現役Jリーガーによる視点」を重要な価値の一つとして位置付けており、日本代表を目指す立場、あるいは世界を知る経験者としてのリアルな目線を持つ現役選手たちを、あえて日本戦ではなく、日本の対戦国や世界を牽引する強豪国の試合に配置。対戦分析やピッチレベルの感覚を、より深くよりリアルに伝える。
実況陣には、「FIFAワールドカップ2026共同応援プロジェクト」の一環として、日本テレビから鈴木崇司アナウンサー、田中毅アナウンサー、伊藤遼アナウンサー、澁谷善ヘイゼルアナウンサーと、4人のアナウンサーの出演が決定した。
■ 解説陣ラインナップ（50音順）
・内田篤人（DAZNドリームリーダー）：サッカー言語を知らずとも理解できるウッチー解説
・岩政大樹：ピッチを構造で捉える“数学の岩政先生”
・太田宏介：エンタメ性とトーク力を兼ねた初心者にも優しい解説
・風間八宏：サッカー界の哲学者！独自の“風間メソッド”で試合を斬る
・川勝良一：日本サッカー界の重鎮が紡ぐ本質を突いた職人解説
・佐藤勇人：勝利の裏側を支える視点で“なぜ今そのプレーか”が分かる解説
・佐藤寿人：動き出しの答えを示す、”逆算のゴール理論”
・高萩洋次郎（高＝はしごだか）：パスも解説も”針の穴を通す”正確さが売り
・田中隼磨：本気の言葉で伝える情熱的で人間味溢れる隼磨スタイル
・田中マルクス闘莉王：闘将による“闘う視点”の1000％熱血解説
・田中裕介： 現代の戦術トレンドをスマートな言葉に乗せて
・鄭大世： CロナとW杯で戦った男が語る心情を読み解く解説
・坪井慶介：引退後もタフガイ 中継連戦も「眠らない男」ツボイ
・戸田和幸：視聴者のサッカー偏差値を爆上げするロジック解説
・長谷川アーリアジャスール：論理的思考と深いサッカー愛で語る冷静と情熱のあいだ
・福田正博：ゴールへの最短ルートを見抜く、元Jリーグ得点王の眼力
・細貝萌：世界で戦ってきたボランチが、見えにくい試合の裏側を徹底解説
・松原良香：南米・欧州でフィールドワークするサッカー界の“地球の歩き方”
・水沼貴史：Jリーグ愛に裏打ちされた安心と信頼のオールラウンダー
・南雄太： GK目線で試合を読み解き、プレーの本質を言葉で可視化
・安永聡太郎：スペインでの日本人プロ第1号。ピッチでの現象を楽しく言語化。
・山口素弘：初代W杯戦士が語るチームマネジメント
・ラモス瑠偉：母国ブラジル情熱解説
■ 実況陣ラインナップ（50音順）
・青嶋達也：マルカトーレが不死鳥のごとくDAZNに。クリロナ超えの7大会連続W杯。
・江本一真： Jリーグオールスター実況も担当 広島から世界
・河村太朗：余裕とイケボで安心感のある実況
・北川義隆：ある意味でイタリア代表はまだここにいる。セリエＡファンから絶大な支持
・喜谷知純：新潟での局アナ時代から数多くのスポーツを実況し経験豊富
・桑原秀和：本場静岡で培われたサッカー実況の実力
・桑原学 ：戦術、育成、競技規則など多角的に追求するフットボール・フリーク。現地実況。
・小林惇希：シメオネばりの情熱で世界中のフットボールを追いかける。
・小松正英：せっかくのビジュすら霞む、美しい声と的確な実況
・瀬崎一耀（崎＝たつざき）：貪欲な知識欲。急に現地観戦の旅に出る。
・下田恒幸：圧倒的な瞬発力と語彙力で瞬間も文脈も余すところなく描く職人
・永田実： DAZNではラ・リーガ実況を担当。美しい声で世界のフットボールを表現。
・西達彦：フランスリーグの実況で磨きがかかった美しい語り口
・西岡明彦：サッカー実況界のトップランナー。ピッチで起きるすべてを言語化
・野並正佑：25年にDAZN実況デビュー。W杯も全力投球。
・野村明弘：内田篤人Football TimeでおなじみMC。現地実況。
・原大悟：育成年代から欧州トップリーグまで幅広くカバー。
・福田浩大：驚異的な試合観戦量をベースに高いクオリティの実況
・藤田崇寛：緻密な準備で、解説者との分かりやすい中継をお届け
・松原稜典：セリエAを中心に世界中のフットボールを追いかける。
・安井成行：どんなカテゴリーでも妥協なし。情報量と試合前に作り出す高揚感は圧倒的
・山田泰三：欧州のビッグマッチを数多く担当。百戦錬磨の実況が試合の解像度を上げる
＜日本テレビアナウンサー＞
・鈴木崇司：入社以来、29年間サッカー中継を担当。通称 ラルフ鈴木
・田中毅: サッカーでリオ五輪、ロシアW杯など実況
・伊藤遼: サッカー日本代表戦も実況しているKOP（リバプールサポーター）
・澁谷善ヘイゼル: 高校サッカーなどの実況を多数担当
【全身ショット】自身の書籍とともにガッツポーズを決める前田大然
今回、「FIFAワールドカップ2026 DAZNドリームリーダー」を務める内田篤人をはじめ、全104試合という史上最大規模の大会を余すところなく伝えるため、豪華キャストを起用。出演者ごとに「DAZNの目」となる「視点」を活かして解説を行うよう、担当試合を決定していく。
さらに、DAZNならではの大きな特徴として、「現役Jリーガーによる視点」を重要な価値の一つとして位置付けており、日本代表を目指す立場、あるいは世界を知る経験者としてのリアルな目線を持つ現役選手たちを、あえて日本戦ではなく、日本の対戦国や世界を牽引する強豪国の試合に配置。対戦分析やピッチレベルの感覚を、より深くよりリアルに伝える。
実況陣には、「FIFAワールドカップ2026共同応援プロジェクト」の一環として、日本テレビから鈴木崇司アナウンサー、田中毅アナウンサー、伊藤遼アナウンサー、澁谷善ヘイゼルアナウンサーと、4人のアナウンサーの出演が決定した。
■ 解説陣ラインナップ（50音順）
・内田篤人（DAZNドリームリーダー）：サッカー言語を知らずとも理解できるウッチー解説
・岩政大樹：ピッチを構造で捉える“数学の岩政先生”
・太田宏介：エンタメ性とトーク力を兼ねた初心者にも優しい解説
・風間八宏：サッカー界の哲学者！独自の“風間メソッド”で試合を斬る
・川勝良一：日本サッカー界の重鎮が紡ぐ本質を突いた職人解説
・佐藤勇人：勝利の裏側を支える視点で“なぜ今そのプレーか”が分かる解説
・佐藤寿人：動き出しの答えを示す、”逆算のゴール理論”
・高萩洋次郎（高＝はしごだか）：パスも解説も”針の穴を通す”正確さが売り
・田中隼磨：本気の言葉で伝える情熱的で人間味溢れる隼磨スタイル
・田中マルクス闘莉王：闘将による“闘う視点”の1000％熱血解説
・田中裕介： 現代の戦術トレンドをスマートな言葉に乗せて
・鄭大世： CロナとW杯で戦った男が語る心情を読み解く解説
・坪井慶介：引退後もタフガイ 中継連戦も「眠らない男」ツボイ
・戸田和幸：視聴者のサッカー偏差値を爆上げするロジック解説
・長谷川アーリアジャスール：論理的思考と深いサッカー愛で語る冷静と情熱のあいだ
・福田正博：ゴールへの最短ルートを見抜く、元Jリーグ得点王の眼力
・細貝萌：世界で戦ってきたボランチが、見えにくい試合の裏側を徹底解説
・松原良香：南米・欧州でフィールドワークするサッカー界の“地球の歩き方”
・水沼貴史：Jリーグ愛に裏打ちされた安心と信頼のオールラウンダー
・南雄太： GK目線で試合を読み解き、プレーの本質を言葉で可視化
・安永聡太郎：スペインでの日本人プロ第1号。ピッチでの現象を楽しく言語化。
・山口素弘：初代W杯戦士が語るチームマネジメント
・ラモス瑠偉：母国ブラジル情熱解説
■ 実況陣ラインナップ（50音順）
・青嶋達也：マルカトーレが不死鳥のごとくDAZNに。クリロナ超えの7大会連続W杯。
・江本一真： Jリーグオールスター実況も担当 広島から世界
・河村太朗：余裕とイケボで安心感のある実況
・北川義隆：ある意味でイタリア代表はまだここにいる。セリエＡファンから絶大な支持
・喜谷知純：新潟での局アナ時代から数多くのスポーツを実況し経験豊富
・桑原秀和：本場静岡で培われたサッカー実況の実力
・桑原学 ：戦術、育成、競技規則など多角的に追求するフットボール・フリーク。現地実況。
・小林惇希：シメオネばりの情熱で世界中のフットボールを追いかける。
・小松正英：せっかくのビジュすら霞む、美しい声と的確な実況
・瀬崎一耀（崎＝たつざき）：貪欲な知識欲。急に現地観戦の旅に出る。
・下田恒幸：圧倒的な瞬発力と語彙力で瞬間も文脈も余すところなく描く職人
・永田実： DAZNではラ・リーガ実況を担当。美しい声で世界のフットボールを表現。
・西達彦：フランスリーグの実況で磨きがかかった美しい語り口
・西岡明彦：サッカー実況界のトップランナー。ピッチで起きるすべてを言語化
・野並正佑：25年にDAZN実況デビュー。W杯も全力投球。
・野村明弘：内田篤人Football TimeでおなじみMC。現地実況。
・原大悟：育成年代から欧州トップリーグまで幅広くカバー。
・福田浩大：驚異的な試合観戦量をベースに高いクオリティの実況
・藤田崇寛：緻密な準備で、解説者との分かりやすい中継をお届け
・松原稜典：セリエAを中心に世界中のフットボールを追いかける。
・安井成行：どんなカテゴリーでも妥協なし。情報量と試合前に作り出す高揚感は圧倒的
・山田泰三：欧州のビッグマッチを数多く担当。百戦錬磨の実況が試合の解像度を上げる
＜日本テレビアナウンサー＞
・鈴木崇司：入社以来、29年間サッカー中継を担当。通称 ラルフ鈴木
・田中毅: サッカーでリオ五輪、ロシアW杯など実況
・伊藤遼: サッカー日本代表戦も実況しているKOP（リバプールサポーター）
・澁谷善ヘイゼル: 高校サッカーなどの実況を多数担当