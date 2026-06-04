NPB(日本野球機構)は4日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第9回中間発表を行いました。

今回の発表で各部門の上位層に変動はなし。リーグトップの得票数は、外野手部門1位日本ハムの万波中正選手が17万5,477票で、三塁手部門1位ソフトバンクの栗原陵矢選手を1442票差で逆転しました。

また遊撃手部門は、上位が接戦。1位につける楽天の村林一輝選手が7万9,983票で、2位につける日本ハムの水野達稀選手が前日から差をつめて331票差に肉薄しています。また3位につけるオリックスの紅林弘太郎選手も7万2,534票で追いかけています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第9回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海（日本ハム）74,192票

2位 平良海馬（西武）63,228票

3位 大津亮介（ソフトバンク）40,331票

【中継投手】

1位 椋木蓮（オリックス）82,459票

2位 甲斐野央（西武）80,150票

3位 鈴木昭汰（ロッテ）73,341票

【抑え投手】

1位 マチャド（オリックス）121,504票

2位 岩城颯空（西武）75,321票

3位 横山陸人（ロッテ）71,816票

【捕手】

1位 田宮裕涼（日本ハム）117,699票

2位 若月健矢（オリックス）79,742票

3位 山本祐大（ソフトバンク）62,053票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎（日本ハム）148,276票

2位 ネビン（西武）134,712票

3位 ソト（ロッテ）72,123票

【二塁手】

1位 太田椋（オリックス）118,574票

2位 小川龍成（ロッテ）96,438票

3位 牧原大成（ソフトバンク）86,731票

【三塁手】

1位 栗原陵矢（ソフトバンク）174,035票

2位 郡司裕也（日本ハム）85,932票

3位 宗佑磨（オリックス）67,159票

【遊撃手】

1位 村林一輝（楽天）79,983票

2位 水野達稀（日本ハム）79,652票

3位 紅林弘太郎（オリックス）72,534票

【外野手】

1位 万波中正（日本ハム）175,477票

2位 周東佑京（ソフトバンク）142,585票

3位 西川史礁（ロッテ）140,247票

4位 近藤健介（ソフトバンク）133,079票

5位 西川龍馬（オリックス）95,596票

【DH】1位 レイエス（日本ハム）164,454票2位 柳田悠岐（ソフトバンク）114,467票3位 ポランコ（ロッテ）54,846票