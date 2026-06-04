河本結のつかまったフェードが曲がらない秘密 “頭を残して左に乗る”のがポイントだった！【優勝者のスイング】
今季早くも2勝目を挙げたショットメーカー河本結。フェードが持ち球の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】左に踏み込みながら、頭は右に残して打つ 河本のドライバースイング
◇ ◇ ◇【ヒール寄りにセットして引っかけ防止】アドレスを後方から見ると、フェースのヒール寄りにボールをセットしています。フェードヒッターは、センターからややヒール寄りでヒットしてボールをコントロールするケースが多く、河本選手もそのイメージを持っているのだと思います。何より、トゥに当たって引っかけるミスを避けたいのでしょう。正面から足元を見ると、足の向きはほぼ真っすぐです。この状態でも股関節をしっかり使ってスイングできているのは、柔軟性の高さを感じさせるポイントです。一方で、「股関節が硬い」「可動域が狭い」と感じている方には、ツマ先を少し開いて立つことをおすすめします。ツマ先を開いて股関節を動かせば体重を受け止めやすくなります。ツマ先を閉じると股関節にロックがかかり、回転しにくくなるので、注意してください。【シャフトで押し込み体のターンで左に振り抜く】河本選手の強いフェードボールを支えているのが、インパクトでボールにしっかり圧をかけている点です。軸を中心にターンしながらシャフトのしなり戻りを使ってボールを押し込んでいます。インパクトからフォローにかけては、体のターンで左へ振り抜き、大きなフォローでつかまった弾道を打っているのです。今季2勝と強さを増している要因のひとつは、入射角の安定にあると思います。高校生の頃は飛距離を求めてドローボールを打ち、ダウンスイングでクラブが寝てしまうことに悩んでいました。しかし球筋をフェードに変え、クラブがやや上から入るようになったことで大きなミスが減り、ショット精度にもさらに磨きがかかっています。フックやスライスなど、ボールの曲がり幅が大きい人は、河本選手のように両足の内側で体重を受けながら、体の中心でターンする動きを意識してみてください。スライスが強い人は左体重で体が突っ込みやすく、フックが強い人は軸が右に傾いてクラブが寝て入りやすい傾向があります。まずはアドレスで左右5対5の体重配分を作り、真っすぐ構えることから始めましょう。【左に踏み込みながら、頭は右に残す】練習では、ドライバーを短く持ち、高くティアップしたボールを打ってみてください。グリップエンドが常にお腹を指すイメージで、ハーフスイングを行います。上半身と下半身を一緒に回し、クラブと体が同調したスイングを目指しましょう。その場で回転できれば軌道が安定し、ストレートなボールが打ちやすくなります。軸が右にブレるとプッシュや引っかけが出やすくなり、左に突っ込むと回転が詰まってスムーズに振り抜けません。どちらの場合も、左足への体重の乗せ方に課題がある可能性があります。左5対右5のアドレスを作ったら、腰を少しだけ左へズラしてみてください。自然と左足に体重が乗るはずです。ダウンスイングでは、その姿勢を再現したいのです。体が左へ突っ込む人も左足には体重が乗っていますが、頭まで一緒に左へ動いてしまうことが回転を妨げる原因です。河本選手のように、左足に体重を乗せながらも頭は残す意識を持ってください。その場で回転する感覚がつかめてきたら、徐々に下半身を先行させて上半身との時間差を作りましょう。そうすることで、より力強いボールが打てるようになるはずです。■河本 結かわもと・ゆい／ 1998年生まれ、愛媛県出身。2023年にシードを手放すも、翌24年は5年ぶりとなるツアー勝利を含むトップ10に16回入り、メルセデス・ランキング7位と完全復活を果たした。25年も好調を維持し、年間2勝を挙げた。26年は「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー優勝、さらに2勝目も挙げる活躍を見せる。RICOH所属。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●山下のスイングを分析！ 関連記事「『山下美夢有がココゾで曲がらない理由 ペダルを踏むように、斜めに重心を移動させて打っていた！」で詳細が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】左に踏み込むが頭は右の形で打つ 河本のドライバースイング
山下美夢有がココゾで曲がらない理由 斜めに重心を移動させて打っていた！
なぜ河本結は曲がらない？ “フェースを返さない”フェードのポイントは左ヒジ
40本の最新ドライバーシャフトの剛性分布を徹底評価
収納力と軽さの両立は当たり前！ “かゆいところに手が届く”キャディバッグ
【連続写真】左に踏み込みながら、頭は右に残して打つ 河本のドライバースイング
◇ ◇ ◇【ヒール寄りにセットして引っかけ防止】アドレスを後方から見ると、フェースのヒール寄りにボールをセットしています。フェードヒッターは、センターからややヒール寄りでヒットしてボールをコントロールするケースが多く、河本選手もそのイメージを持っているのだと思います。何より、トゥに当たって引っかけるミスを避けたいのでしょう。正面から足元を見ると、足の向きはほぼ真っすぐです。この状態でも股関節をしっかり使ってスイングできているのは、柔軟性の高さを感じさせるポイントです。一方で、「股関節が硬い」「可動域が狭い」と感じている方には、ツマ先を少し開いて立つことをおすすめします。ツマ先を開いて股関節を動かせば体重を受け止めやすくなります。ツマ先を閉じると股関節にロックがかかり、回転しにくくなるので、注意してください。【シャフトで押し込み体のターンで左に振り抜く】河本選手の強いフェードボールを支えているのが、インパクトでボールにしっかり圧をかけている点です。軸を中心にターンしながらシャフトのしなり戻りを使ってボールを押し込んでいます。インパクトからフォローにかけては、体のターンで左へ振り抜き、大きなフォローでつかまった弾道を打っているのです。今季2勝と強さを増している要因のひとつは、入射角の安定にあると思います。高校生の頃は飛距離を求めてドローボールを打ち、ダウンスイングでクラブが寝てしまうことに悩んでいました。しかし球筋をフェードに変え、クラブがやや上から入るようになったことで大きなミスが減り、ショット精度にもさらに磨きがかかっています。フックやスライスなど、ボールの曲がり幅が大きい人は、河本選手のように両足の内側で体重を受けながら、体の中心でターンする動きを意識してみてください。スライスが強い人は左体重で体が突っ込みやすく、フックが強い人は軸が右に傾いてクラブが寝て入りやすい傾向があります。まずはアドレスで左右5対5の体重配分を作り、真っすぐ構えることから始めましょう。【左に踏み込みながら、頭は右に残す】練習では、ドライバーを短く持ち、高くティアップしたボールを打ってみてください。グリップエンドが常にお腹を指すイメージで、ハーフスイングを行います。上半身と下半身を一緒に回し、クラブと体が同調したスイングを目指しましょう。その場で回転できれば軌道が安定し、ストレートなボールが打ちやすくなります。軸が右にブレるとプッシュや引っかけが出やすくなり、左に突っ込むと回転が詰まってスムーズに振り抜けません。どちらの場合も、左足への体重の乗せ方に課題がある可能性があります。左5対右5のアドレスを作ったら、腰を少しだけ左へズラしてみてください。自然と左足に体重が乗るはずです。ダウンスイングでは、その姿勢を再現したいのです。体が左へ突っ込む人も左足には体重が乗っていますが、頭まで一緒に左へ動いてしまうことが回転を妨げる原因です。河本選手のように、左足に体重を乗せながらも頭は残す意識を持ってください。その場で回転する感覚がつかめてきたら、徐々に下半身を先行させて上半身との時間差を作りましょう。そうすることで、より力強いボールが打てるようになるはずです。■河本 結かわもと・ゆい／ 1998年生まれ、愛媛県出身。2023年にシードを手放すも、翌24年は5年ぶりとなるツアー勝利を含むトップ10に16回入り、メルセデス・ランキング7位と完全復活を果たした。25年も好調を維持し、年間2勝を挙げた。26年は「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」でメジャー優勝、さらに2勝目も挙げる活躍を見せる。RICOH所属。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●山下のスイングを分析！ 関連記事「『山下美夢有がココゾで曲がらない理由 ペダルを踏むように、斜めに重心を移動させて打っていた！」で詳細が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】左に踏み込むが頭は右の形で打つ 河本のドライバースイング
山下美夢有がココゾで曲がらない理由 斜めに重心を移動させて打っていた！
なぜ河本結は曲がらない？ “フェースを返さない”フェードのポイントは左ヒジ
40本の最新ドライバーシャフトの剛性分布を徹底評価
収納力と軽さの両立は当たり前！ “かゆいところに手が届く”キャディバッグ