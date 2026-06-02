夜には雨の降りだすところも、帰りが遅くなる人は雨具があると安心【これからの天気(6月2日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上越に乾燥注意報が発表されています。今夜にかけて空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
◆2日(火)これからの天気
ほとんどの地域で雲に覆われるでしょう。夜には雨の降りだすところがありそうです。帰りの時間が遅くなる方は、念のため雨具があると安心です。
降水確率は、夜は湯沢町で70%と高くなっています。
◆2日(火)の予想最高気温
最高気温は、27～29℃の予想です。
昨日より3℃ほど低いものの、7月並みのところが多くなりそうです。
湿気も多く蒸し暑く感じられるでしょう。通気性の良い服装でお過ごしください。
◆警報・注意報
現在、上越に乾燥注意報が発表されています。今夜にかけて空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
◆2日(火)これからの天気
ほとんどの地域で雲に覆われるでしょう。夜には雨の降りだすところがありそうです。帰りの時間が遅くなる方は、念のため雨具があると安心です。
降水確率は、夜は湯沢町で70%と高くなっています。
◆2日(火)の予想最高気温
最高気温は、27～29℃の予想です。
昨日より3℃ほど低いものの、7月並みのところが多くなりそうです。
湿気も多く蒸し暑く感じられるでしょう。通気性の良い服装でお過ごしください。