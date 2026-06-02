これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上越に乾燥注意報が発表されています。今夜にかけて空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。



◆2日(火)これからの天気

ほとんどの地域で雲に覆われるでしょう。夜には雨の降りだすところがありそうです。帰りの時間が遅くなる方は、念のため雨具があると安心です。



降水確率は、夜は湯沢町で70%と高くなっています。



◆2日(火)の予想最高気温

最高気温は、27～29℃の予想です。

昨日より3℃ほど低いものの、7月並みのところが多くなりそうです。



湿気も多く蒸し暑く感じられるでしょう。通気性の良い服装でお過ごしください。