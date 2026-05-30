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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【ルウ1個で1人前】どんぶり物に革命が起きる？！カレー親子丼。」を公開。人気企画「ルウ1個で1人前シリーズ」の最新作として、カレールウと卵とじを融合させた新感覚の丼ぶりレシピを紹介しています。



動画ではまず、水にかつおだし、砂糖、醤油を合わせて和風だしを作ります。そこにスライスした玉ねぎと一口大に切った鶏もも肉を加え、中火で煮込む。火が通ったら一度火を止め、カレールウを1個加えて完全に溶かします。その後、再び中火で3分ほど煮込む間に卵を準備。卵は「白身のコシを切らない程度に軽く溶いておく」のがポイント。



続いて、グツグツ煮立つ鍋に溶き卵の半分を回し入れ、フタをして30秒加熱。さらに残りの卵を加え、もう一度フタをして30秒加熱します。完成した具材を300gのご飯の上にたっぷりとかければ、和風だしチキンカレーにぷるっぷるの卵が絡む「カレー親子丼」の完成。



カレーの香りと親子丼の優しい味わいが見事にマッチした一品は、まさに「反則レベルのウマさ」。いつものカレーライスや親子丼に飽きたら、ぜひこのレシピで新しい味に出会ってみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・水 200cc

・食塩不使用 かつおだし 1/2スティック

・砂糖 小さじ1

・醤油 小さじ1

・玉ねぎスライス 1/4個分

・鶏もも角切り 70g（皮は外しておく）

・カレールウ 1個

・卵 2個

・ご飯 300g



［作り方］

1. 小さめの鍋に水、かつおだし、砂糖、醤油を入れて混ぜ合わせる。

2. スライスした玉ねぎ、角切りにした鶏もも肉を加える。

3. 中火にかけ、フタをして煮る。

4. 沸いたらフタを取り、軽く混ぜて火を止める。

5. カレールウを1個加え、混ぜて完全に溶かす。

6. 再び中火にかけ、3分ほど煮込む。

7. 別の容器で卵2個を割り入れ、白身のコシを切らない程度に軽く溶いておく。

8. グツグツ煮立つ鍋に溶き卵の半分を回し入れ、フタをして30秒加熱する。

9. 残りの溶き卵を加え、再びフタをして30秒加熱する。

10. どんぶりに盛ったご飯の上にかけて完成。