日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは今夏デンマーク代表MFマット・オライリー（25）の移籍を容認する姿勢のようだ。英『Football Insider』が報じている。



23-24シーズン、セルティックで公式戦49試合に出場し19ゴール18アシストという素晴らしい成績を残したオライリー。シーズン終了後にはブライトンが総額3000万ポンドを費やし獲得に動いた。



しかし、ブライトンに加入して以降、オライリーは影を潜めている。足首の怪我で出遅れた昨シーズンは公式戦26試合で2ゴール4アシストに留まると、昨夏には1年での退団の噂が浮上。ローマ、ナポリ、ユヴェントスなどとの関係が報じられた。





最終的に移籍は実現せず、ブライトンに残留したオライリーは開幕戦でゴールを挙げるなど最初の2試合はスタメン出場を果たすもその後序列は低下。昨年9月にはマルセイユへレンタル移籍を果たした。半年で同選手を呼び戻す形にはなったが、ブライトンでの将来は不透明なようで、ファビアン・ヒュルツェラー監督の来シーズンの構想にオライリーは入っていないようだ。ブライトンは売却も視野に入れているというが、現在オライリーにはアトレティコ・マドリード、ドルトムント、そしてトッテナムが注目しているという。ブライトンではなかなか本来の力を発揮できていないオライリーだが、今夏の去就はいかに。