松島聡×ピーチ・ジョン…夏の新作発売と同時に恋人目線の動画公開
株式会社ピーチ・ジョンは、５月29日（金）AM10時にtimeleszの松島聡が出演するWeb動画「恋する、ルームウェア いつか、優しい思い出になる」編 Full.verを特設ページで公開。また、この動画の公開に先駆け、同日AM４時にShort.verをPEACH JOHN公式YouTubeチャンネルで公開する。
今回の動画では恋人と喧嘩をしてしまった松島が、ある行動をきっかけに心の距離が再び接近していく模様を描いており、寝起き姿や照れ顔、悩み顔などリアルな表情満載。恋人目線で楽しめる動画となっている。
なお、動画では松島が同日に発売するPEACH JOHNの新作ルームウェア「くま半袖Ｔシャツパジャマ」、「ライトホイップリーくま半袖パジャマ」を着用。さらに、同日発売となる松島が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーも登場。また、テーマソングには、timeleszの最新アルバム『MOMENTUM』に収録の「Love Letter」が起用されている。
加えて、特設ページではメイキング動画も公開。貴重な撮影の様子とともに松島へのインタビューも収められ、ルームウェアやルームフレグランススプレーのお気に入りポイントなどを解説。
ルームウェアについては、「今回も、まず素材がすごく良いです。PEACH JOHNさんのルームウェアは着ていていつもストレスがないんですけど、チクチクしないし、突っ張り感も無いんです」と絶賛。そして、自身がプロデュースしたルームフレグランススプレーについては「たくさんありますが、まずデザイン性のある箱ですね。PEACH JOHNさんといえばピンク色のイメージが強いのでそれとはギャップを出したくて、大理石調の少し大人っぽい、高級感のあるデザインにさせていただきました。 そして香りは、ウッディムスクの香り。僕は普段甘い香りが好きなのですが、ワンプッシュでも持続性がある、ほのかに甘い香りにさせていただきました」と話している。
今回の動画では恋人と喧嘩をしてしまった松島が、ある行動をきっかけに心の距離が再び接近していく模様を描いており、寝起き姿や照れ顔、悩み顔などリアルな表情満載。恋人目線で楽しめる動画となっている。
なお、動画では松島が同日に発売するPEACH JOHNの新作ルームウェア「くま半袖Ｔシャツパジャマ」、「ライトホイップリーくま半袖パジャマ」を着用。さらに、同日発売となる松島が香りをプロデュースしたルームフレグランススプレーも登場。また、テーマソングには、timeleszの最新アルバム『MOMENTUM』に収録の「Love Letter」が起用されている。
加えて、特設ページではメイキング動画も公開。貴重な撮影の様子とともに松島へのインタビューも収められ、ルームウェアやルームフレグランススプレーのお気に入りポイントなどを解説。
ルームウェアについては、「今回も、まず素材がすごく良いです。PEACH JOHNさんのルームウェアは着ていていつもストレスがないんですけど、チクチクしないし、突っ張り感も無いんです」と絶賛。そして、自身がプロデュースしたルームフレグランススプレーについては「たくさんありますが、まずデザイン性のある箱ですね。PEACH JOHNさんといえばピンク色のイメージが強いのでそれとはギャップを出したくて、大理石調の少し大人っぽい、高級感のあるデザインにさせていただきました。 そして香りは、ウッディムスクの香り。僕は普段甘い香りが好きなのですが、ワンプッシュでも持続性がある、ほのかに甘い香りにさせていただきました」と話している。