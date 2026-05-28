『あんさんぶるスターズ！！』より、Knights VS Trickstar「Unbalanced Triangle」配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、World Tour Series第2弾Knights VS Trickstar「Unbalanced Triangle」が5月28日よりフルサイズで配信開始となった。
World Tour Seriesは、“世界最高のアイドル”の称号を賭けた『Megasphere Match』、通称『ＭＭ』でのライブ対決楽曲シリーズ。第2弾はKnightsとTrickstarの2ユニットが登場。ダンサブルな中毒性のある妖艶キュートな想い（重い）愛ソングに乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！World Tour Series
Knights VS Trickstar
「Unbalanced Triangle」
配信中
配信リンクはこちら
https://bio.to/xJlJRW
※楽曲は各音楽配信サービスにて順次配信いたします。
＜収録内容＞
01.Unbalanced Triangle
作詞：松井 洋平 作曲 / 編曲：磯崎 健史
02.Unbalanced Triangle (Instrumental)
【Knights VS Trickstar】
朱桜 司 (CV：土田 玲央)、月永 レオ (CV：浅沼 晋太郎)、瀬名 泉 (CV：伊藤 マサミ)、朔間 凛月 (CV：山下 大輝)、鳴上 嵐 (CV：北村 諒)、氷鷹 北斗 (CV：前野 智昭)、明星 スバル (CV：柿原 徹也)、遊木 真 (CV：森久保 祥太郎)、衣更 真緒 (CV：梶 裕貴)
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関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
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