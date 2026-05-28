「左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸」で休養中の俳優の小堺一機（70）が28日、ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」の6月5日大阪公演初日から復帰することが発表された。東宝が文書で発表した。

リリースでは、「3月ウェスタ川越大ホールでのオープニング公演後の、4月日生劇場公演および5月博多座公演について、怪我のため休演していた、チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役の小堺一機さんが、6月5日に開幕する大阪フェスティバルホール公演から同役に復帰することが決定しました」と小堺の復帰を発表。

「小堺さんの復帰につきましては、5月28日の福岡・博多座公演千穐楽のカーテンコールにて、ウィリー・ウォンカ役の堂本光一さんから発表されました」とし、同日行われた博多座公演千穐楽のカーテンコールで主演の堂本光一が発表したことも伝えた。

小堺は4月3日、3月31日に自宅で負傷したとして、4月7日開幕したミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を当面の間、休演すると公表。同14日に所属する浅井企画は、13日に小堺が退院したことを発表した。小堺自身もコメントで「自宅で転倒し、左鎖骨・肋骨の骨折に伴う左肺気胸のため入院しておりましたが、先日、退院いたしました」と診断名を明かしていた。