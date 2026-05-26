「心配ですね」太田光代、痛々しい姿に心配の声。「殴られたと思った」「痛みは大丈夫ですか？」
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で、芸能事務所タイタンの社長・太田光代さんは5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。顔にガーゼを貼った痛々しい姿を公開したところ、心配の声が上がっています。
【写真】痛々しい顔の太田光代
ファンからは「えええ、そんなことが！」「災難ですねぇ」「殴られたと思った」「心配ですね」「痛みは大丈夫ですか？」「お大事になさってください！」「綺麗に治りますように」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】痛々しい顔の太田光代
「私はとんでもない事態に見舞われている」光代さんは「現在、私はとんでもない事態に見舞われている。何故、こうなったのか」と投稿。掲載した写真には、ほおの左側にガーゼを貼った痛々しい姿が写っています。光代さんは「黄砂が酷かった日に顔の左側が、おたふく風邪みたいに腫れて」「凄く腫れた後、頬が鬱血して酷い痣になって」「結局、血豆？みたいなのが癒着したってことらしい」と症状を説明。「で、癒着は剥がさないと治らないとのことで今日、病院で剥がしてもらったのだけど」「どうかキレイに治りますようにと私、祈ってます」と、すでに病院で治療済みであることも明かしています。
病名も公表また、26日には「手術に関する説明書」も公開。病名の欄には「左頬皮下腫瘤」と書かれています。光代さんは「夏場だから化膿しないように気をつけたい。私と似た症状の方は直ぐに病院へ行ってくださいね。皮下腫瘤、侮れません」と注意喚起も。1日でも早く完治してほしいところです。
(文:堀井 ユウ)