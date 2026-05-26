日本野球史に残るであろう異例の騒動だ──。巨人監督の阿部慎之助氏（47）が5月25日、18歳の長女に暴行したとして現行犯逮捕され、翌26日に監督を辞任した。阿部氏は会見で、「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまい、深く謝罪したい気持ちでいっぱいです」とし、「こういう形で……去るってことは……本当に、ご迷惑をかけたと思います」と涙で声を詰まらせた。全国紙社会部記者の解説。

【写真】小学生とキャッチボールをする阿部氏。引退セレモニーで自身の子供から投球を受ける様子ほか、夜の西麻布を歩いていた選手時代なども

「阿部氏が25日午後7時すぎ、18歳の娘に暴行したとして、娘から相談を受けた児童相談所が110番通報。阿部氏は現行犯逮捕されました。

渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女がケンカをしていて、阿部氏が『静かにしろ』と注意したところ言い返され、カッとなって押し倒すなどの暴行を加えたという。なお、娘にケガはありませんでした。

警視庁がアルコール検査を行ったところ、阿部氏の呼気からはアルコールが検出された。本人も容疑を認め、26日の午前0時過ぎには釈放され、今後は任意で捜査を行う方針とみられます」

長女自身、警察沙汰になるとは予想外だったようだ。会見では、長女から渡されたという手紙を代理人が読み上げる場面もあった。手紙の中では、以下のように経緯が説明されていた。

〈父とのこのような大がかりなケンカは初めてのことで、ChatGPTに相談した結果、匿名で相談できる児童相談所があると説明され、お電話させていただきました。

児童相談所に相談しましたが、私の意向が聞かれることはなく、警察に通報される結果になってしまいました。警察が来て一番驚いているのは、自分自身です〉

また、〈父はいつも陽気で、私とはダジャレを言って笑い合う仲〉や〈父とはすでに仲直りしています〉など、親子関係に問題はないことを強調していた。

阿部氏は子煩悩で有名だった。球団関係者が明かす。

「巨人の主将だった頃に長女が誕生し、大変な喜びようでした。"笑顔に癒される"と試合後のケアもほどほどに遠征先から新幹線に飛び乗って帰宅し、溺愛していた。

お子さんたちが観戦に来ることもありました。特に長女さんは熱心にパパを応援していて、2000安打まで手作りボードでカウントしたり、オレンジ色のミサンガを誕生日にプレゼントしていたそうです。阿部さんはいつもそのミサンガをお守りにして試合に挑んでいましたよ。

ただ、『最近打たないじゃん』など辛口な感想を言うこともあったそうで、阿部さんも苦笑いしていました」

2019年に現役を引退した際、阿部氏は会見で笑顔を浮かべながら、「たぶん去年、一昨年くらいから僕がプロ野球選手だと理解していて、『パパはなんで打てないんだ』とか言ってもらって奮起できた部分もある。すごく感謝しています」と子供たちへの感謝を語っていた。

仲良しだったはずの家族に、まさかのトラブルが起きてしまった。