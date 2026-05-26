巨人の山口寿一オーナー（６９）が２６日に都内の球団事務所で報道陣の取材に応対。前巨人監督・阿部慎之助氏（４７）の辞任について言及した。

阿部前監督は前日２５日都内の自宅で姉妹の喧嘩を仲裁しようとしたところ、長女（１８）と口論になり襟元を掴み投げ飛ばすなどして暴行した。その後、ＣｈａｔＧＰＴに児童相談所への通報をすすめられた娘が児童相談所に通報。匿名で通報を受けた児童相談所が警視庁渋谷署へ連絡し、阿部氏は現行犯逮捕された。

この日、阿部前監督自ら辞任する意向を示し、それを受理した同オーナーは「阿部前監督からは『巨人の監督の名を汚してしまった。誠に申し訳ない』ということで、辞任の申し出がありました涙ぐんでましたね、本人はね」と当時の状況について説明。その上で「暴力をふるって逮捕されたという事実は消すことができない。監督の暴力というのは非常に重い出来事でありますので、辞任は避けられないと考えました」と語気を強めた。

この騒動が起きてすぐに山口オーナーは、昨夜のうちに橋上オフェンスチーフコーチ（６０）へ連絡。今シーズン終了まで監督代行を務めるよう、直接依頼したという。

また、次期監督の人選に関しては「全く白紙です」と話すにとどめた。