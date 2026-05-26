球界に衝撃が走ったのは5月25日の夜のこと。読売ジャイアンツの現役監督である阿部慎之助容疑者（47）が、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁渋谷署に現行犯逮捕された（※26日未明に釈放、任意捜査へ）。

【写真】「育てやすい」長男とキャッチボールも笑顔はなし…の阿部慎之助

児相経由での逮捕、疑われた常習性

事件の舞台となったのは、東京・渋谷区にある阿部監督の自宅。25日の夜、18歳の長女と15歳の次女が姉妹喧嘩をしていたところ、阿部監督が「静かにしろ」と一喝。それに長女が言い返したことで、お酒も入っていた監督はカッとなり、胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行に及んだという。

「今回の逮捕は世間を驚かすものですが、何よりも違和感を覚えたのは長女が児童相談所に連絡し、児相から110番通報がいったことです。この児相が絡んだことで常習性を疑われるなど大事に発展してしまった。関係者によると長女も“まさか警察沙汰になるとは思わなかった”と戸惑い、反省の弁も口にしているようです。ただこうなった以上、これまでの児相への相談歴なども調べられることになるでしょう」（スポーツ紙巨人担当記者）

阿部監督は深夜に釈放されるも、巨人の国松徹代表取締役社長は「進退を含め処分を検討する」とコメント。逮捕という前科がついてしまい、監督の築き上げてきたキャリアは一夜にして崩壊した。



かつてはテレビ番組やインタビューで、子煩悩な“パパの顔”を覗かせていた阿部監督。一体、家族の間で何が起きていたのか。

阿部監督は現役時代からチームを引っ張る圧倒的なリーダーシップと、“昭和の頑固オヤジ”を思わせる熱血指導で知られている。そんな男社会のど真ん中で生きてきただけに「家庭での子育てには苦労もあったようだ」というのは、長年、巨人軍を取材してきたフリーのスポーツ記者。

「監督には長女と次女、長男の3人のお子さんがいます。まだ子どもが小さいころ、私生活について問われると、“やっぱり、女の子は難しい。男の子の方が育てやすいよ！”と苦笑していました。男親にとって多感な時期を迎える娘の気持ちを理解するのは至難の業ですからね。巨人の4番としてプロ野球選手をまとめてきた名将も、年頃の娘たちとの距離感には手を焼いていたのかもしれません」

繊細な性格、監督1年目に帯状疱疹

現役を引退する際、セレモニーには妻と3人の子どもがグランドに立ち花束を贈呈。近所の焼肉屋さんに行って、“パパお疲れさま〜！”と子どもたちにお疲れさま会を開いてもらうなど、仲睦まじいエピソーをも有名だ。

「今回、暴行されたという長女は学生時代フィギュアスケートに励んでいました。フィギュアは何かと物入りで有名な習い事。スケート靴は10万以上。その費用の高さに当時現役だった阿部監督が“パパのスパイク何足分だ!?”とボヤいていたようです。プロの第一線で道具の価値を知り尽くした男だけに、フィギュアの圧倒的な費用の高さに驚いたことでしょう」（前出）

当時は微笑ましいエピソードだったが現役を引退し、二軍監督を経て読売巨人軍の監督に就任。現役時代とはまた別のプレッシャーとの闘いが始まった。

前出の巨人担当記者が続ける。

「阿部監督は非常に繊細な人で、監督1年目にストレスで帯状疱疹を発症し長く苦しんでいました。お酒は“タニマチ”との付き合いもあるので、外ではそんなに無茶をするタイプではありません。周りにも気を遣い、常にプレッシャーの中にいたので、家庭内でうまく気を抜くことができなかったのかもしれない。事件当時、酒を飲んでいたとのことですが、外で発散できない分、いつ手が出てしまったのでしょう」

姉妹ケンカを目の当たりにし「カッとなった」とのことだが、相手が家族であれ暴力は断じて許されない。ましてや巨人軍は、哲学として「巨人軍は常に紳士たれ」を掲げている。球場で見せていた“鬼軍曹”の顔は、家庭にまで持ち込まれるほどストレスが溜まっていたのか。

今日から交流戦が始まるが、阿部家では過去の暴力の有無を含め厳しい調査が行われる。