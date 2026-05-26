東京・歌舞伎町の一角「トー横」で知り合った女性を海外に送り込む目的で誘拐したとして、警視庁が、住吉会系暴力団組員の山尾輝斗容疑者（２５）（東京都新宿区新宿）を国外移送目的誘拐容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材でわかった。

逮捕は２５日。

同庁は山尾容疑者が昨年６〜８月、トー横周辺で勧誘した２０〜３０歳代の男女複数人をカンボジアなど海外の特殊詐欺拠点に送り込んでいた疑いがあるとみて調べている。

捜査関係者によると、山尾容疑者は何者かと共謀し、昨年６月下旬〜７月上旬、トー横などで千葉県の無職女性（２８）に「お前のホストの売掛金を俺が代わりに支払ったから、海外に行ってもらう」などと言い、海外に送り込む目的で、歌舞伎町のインターネットカフェに連れ込んだ疑い。

山尾容疑者は、女性に「カンボジアに行け」「シンガポールに行って内臓を売れ」などと言い、パスポートを作るよう指示していたが、女性はパスポートを取得できず、約１週間程度で解放されたという。

ネットカフェでは、山尾容疑者の仲間の女が女性を見張ったり、女性の外出時にはＧＰＳ（全地球測位システム）で居場所が分かる携帯電話を持たせたりしていたという。

同庁が昨秋以降、「歌舞伎町の人がカンボジアに『かけ子』として送り込まれている」との情報を得て捜査していた。