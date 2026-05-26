「いつも幸せな人」は、何をルーティーンにしているのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「幸せを感じられる人」が毎日やっていること

「なんで毎日こんなに疲れるんだろう」

ちゃんと頑張っている。やるべきこともこなしている。

それなのに、どこか満たされない。

気づけば1日が終わっている。

だが、ここで見落とされがちなことがある。

実は、“幸せを感じられる人”ほど、

寝る前に「予定外の時間をどう過ごしたか」を振り返っている。

なぜなら、人の幸福感は、

“予定通りに動けたか”よりも、

「空いた時間を、自分の意思で使えたか」に大きく左右されるからだ。

毎日の行動記録を取ろう

そこで大切なのが、「予定外の時間をどう過ごしたかを見直す」ことだ。

これをすることにより、自分が何に時間を使っているのかがわかる。

そのときにおすすめなのが、「毎日の行動記録を取る」ことだ。

だからこそ、幸せな人は、「予定を完璧にこなすこと」よりも、

“予定外の時間をどう使ったか”を大事にしている。

なんとなくスマホを見るのか。

それとも、自分が心地いい時間を選ぶのか。

その小さな差が、毎日の幸福感を大きく変えていくのだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）