今国会初となる党首党論が5月20日に行われた。質問はいわゆる“ナフサ危機”にも及んだが、高市早苗首相は相も変わらず「総量は足りている」「流通の過程で目詰まりが起きている」と他人のせいにするばかり。しかし、ポテチのパッケージはモノクロに、ケチャップの袋は透明になることが発表されるなど、すでに民間の対策は始まっている。読売新聞の世論調査では政府の説明に納得していないと答える比率が64％に及んだ。毎日新聞の調査では内閣支持率は50％と高水準ではあるものの、発足以来、最低の数字を記録した。“令和のオイルショック”とも言われる今、日本はどうなってしまうのか。

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“目詰まり”ならば詰まりを取り除けば済む話だ。だが、ご存じのように、カルビーはポテトチップスなど14商品のパッケージをカラーからモノクロに、カゴメもケチャップの袋を透明に変更すると発表した。ナフサはインクの溶剤でもあり、今後の調達不足を見込んでの対策だ。

高市早苗首相

2月28日にアメリカとイスラエルによるイラン攻撃が始まったことでホルムズ海峡が封鎖、原油や石油化学製品の原料であるナフサを中東に頼り切っていた日本は入手が困難になった。

政府は「年を越えて供給を継続できる見込みが立っており、総量は足りている」との説明を繰り返している。党首討論では中道改革連合の小川淳也代表が質問に立ったが……。

小川代表：ナフサ不足で資材の入手困難、価格高騰、納期の遅れ、資金繰りの悪化、人件費の高騰、あらゆることで苦しんでいる。

高市首相：さまざまな現場で目詰まりが起きている。手元に足りているはずのナフサが届いていない。そういった状況も十分に把握している。担当の赤沢亮正経済産業相を中心にしっかりとその対応に取り組んでまいります。

お決まりのセリフの繰り返しとなった。スナック菓子のパッケージが変わる程度ならどうということはないが、世の中はナフサ不足であらゆるものが品薄状態になってきている。中国地方のリフォーム業者は言う。

温泉旅館で鍋が出せない

「政府は『ナフサは来年まで確保している』と言うけれど、現場感覚としては先行きが不透明で不安です。今は塗料とかクロスを貼るための糊、溶剤系の材料が少しずつ品薄になってきています。接着剤にとどまらず、樹脂パーツや浴槽のコーティング、人造大理石の天板などもナフサから作られています。そのため、システムキッチンやシステムバスといった住宅設備も品薄になっているそうです。問屋さん自体は在庫を持っているんですが、大手の量販店などに現金払い優先で流し始めたりもしていて、まとまったお金を持っていない中小企業にとっては厳しい状況です。私たちとしては“モノ”さえ入ってくれば仕事はできるんですが、その“モノ”が本当に今後も安定して回ってくるのかが問題です。実際、6月以降は塗料も糊も値上がりするという話を何軒かから聞いています」

東北地方の温泉旅館にも影響がある。

「うちの旅館は源泉掛け流しなので、お湯を沸かすためのボイラーが不要ですから重油で困るということはありません。しかし、今、逼迫しているのは鍋に使う固形燃料です」

ナフサのみならず、サウジアラビアからはメタノールの調達も止まったのだ。

「注文しても入ってこないというよりも、業者さんからは『出せない』と言われています。鍋を出さなければいいのでしょうが、固形燃料がなくなるなんて今までありませんでした。高市政権は『在庫がある』と言っていますが、業者は『ない』と言う。誰かが持っているのか持っていないのかはわかりません。誰かが嘘をついているのでしょうが、現場の我々としては、あるものでなんとかするしかないという状況です」

すでに会社を畳んだという関東地方の元塗装業者は、業界の先行きを心配する。

6月以降、さらに倒産が増える

「同業者に聞くと、6月にまた値段が上がるって話も来ているらしい。塗料メーカーはきっと原材料を抱え込んでいると思うけど、製品を回すのは大量に仕入れて来た実績のある大手企業。中小は価格交渉力も弱いし、言いなりになるしかない。結局、一番影響を受けるのは地域でやってる小さい会社なんですよ。うちは辞めて良かったのかもしれないね」

前出のリフォーム業者も6月からの値上げを嘆いていた。今後、企業の倒産や解散がさらに増えるというのは、東京商工リサーチでアナリストを務める本間浩介氏だ。

「倒産が増えたのは2023年頃からです。それまではコロナ禍の支援策が効いて、倒産を抑え込んでいました。しかし、その支援効果が希薄化する時期にロシアのウクライナ侵攻が重なり、物価高、円安、人手不足が深刻化しました。今度は緊迫する中東情勢が物価高に拍車をかけ、今年の倒産は12年ぶりの高水準が見込まれています。中東情勢が長引き、原油の価格高騰や物流混乱が進むと、倒産はさらに増えることが危惧されます。政府のナフサを『確保している』という発言より、企業にとっては品薄解消と『いくらで仕入れられるか』のほうがはるかに重要です」

それでも高市首相が「足りている」と言い続けているのはなぜか。ジャーナリストの鈴木哲夫氏が指摘する。

「日本の政府、官僚は『危機を煽りたくない』と言います。しかし、世論調査でも節約を呼びかけて良いという人が多いわけですし、危機管理上、今できることをやるというのは当然のことです。国民も節約を呼びかければ意識するわけです。カルビーが白黒のパッケージを作ったのも、危機に備え出費を抑えるという判断ですが、それは政府が言うべきことだと思います。しかし、総理として、それを言ったら自分の非を認めることになりますから」

デイリー新潮編集部