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知っておきたい異常気象の予兆。5月末からの「かなりの高温」と熱中症への備え

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」にて「【猛暑日も】31日頃からかなりの高温 高温多湿で熱中症に厳重警戒｜早期天候情報」と題した動画を公開した。5月25日に発表された「高温に関する早期天候情報」に基づき、5月末から予想される厳しい暑さの要因と今後の気温推移について解説している。



松浦氏によると、5月31日頃から東日本、北陸、東海、西日本の全域にかけて「かなりの高温」となる予想だという。この時期における「かなりの高温」とは、平年よりも概ね1.5度前後以上高い気温が基準として定められている。早期天候情報自体は東日本の一部と西日本に発表されているが、北日本や南西諸島を含めた全国的に気温が高い傾向となる見込みである。



動画では、この高温をもたらす専門的な要因について、気象予測モデルを用いて詳細に解説された。松浦氏は上空の気圧配置について「負の北極振動のパターンになっていて、北極付近が正偏差になっています」と指摘する。これに伴い極渦が分裂し、太平洋側に流れ込んでいるという。その影響で寒帯前線ジェット気流の蛇行が大きくなり、日本の西側でトラフが深まる一方、東側はややリッジになっていると説明した。



結果として日本付近は西谷の傾向となり、南から暖かい空気が入りやすくなっている。実際、上空の気温偏差を見ると日本海を中心とした地域で2度以上の正偏差となっており、これが北陸から東海、西日本にかけての記録的な高温予想に繋がっている。具体的な予想最高気温として、31日には名古屋で33度、大阪で32度の真夏日が予想されており、内陸部では「35度以上の猛暑日になるようなところもおそらく出てくる」と警告している。



いよいよ梅雨入りが近づく時期となり、松浦氏は「カラッとした暑さから蒸しっとした暑さに変わっていく頃になります」と注意を促した。6月1日以降も30度近い厳しい暑さが続く見通しであり、体が暑さに慣れていないこの時期こそ、こまめな水分補給をはじめとする熱中症への厳重な警戒が不可欠である。