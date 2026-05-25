サンダーランドは今シーズンのプレミアリーグでサプライズを起こしたチームの一つだと言えるだろう。



今シーズン9年ぶりにプレミアの舞台に帰ってきたサンダーランドは夏の移籍市場で積極補強を決行。グラニト・ジャカやシモン・アディングラ、ノルディ・ムキエレなど実に14人もの新戦力を獲得した。



サンダーランドは1億8790万ユーロもの金額を費やし、大型補強を行ったが、これが大当たり。開幕直後から存在感を見せると、最終節ではチェルシーを2-1で撃破し、7位でフィニッシュ。来シーズンのEL出場権を獲得した。





昇格組は苦戦を強いられることが多い中で、快挙を達成したサンダーランド。主将として顔ぶれが大きく変わったチームをまとめたジャカは英『Sky Sports』のインタビューで喜びを露わにした。「言葉が出ないよ。本当に信じられない。毎週、毎日、クラブのみんなが積み重ねてきたハードワークがあってこそだ。本当に感謝している。誰も信じていなかったことを、僕たちは成し遂げたんだ」今シーズンはダークホースとして帰ってきたプレミアの舞台で猛威をふるったサンダーランド。来シーズンはELもあり、過密日程となるため、戦力のアップが欠かせないが、今夏も大型補強を行うのか、注目だ。