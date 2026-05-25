ミラノ・コルティナオリンピック男子モーグルの日本代表選手が、北九州市若松区の幼稚園で園児と交流しました。

■島川拓也選手（27）

「がんばるぞー！」

■園児たち

「おー！」



北九州市若松区の行学幼稚園を訪れたのは、ことし2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピック、男子モーグルで4位に入賞した島川拓也選手（27）です。





園児およそ170人を前に、トランポリンで華麗なジャンプを披露しました。■島川選手「モーグルはこうして、膝をまげて。」子どもたちに技の基本となる動きを説明しました。■島川選手「やってみて、どうでしたか？」■園児「楽しかった。」行学幼稚園の姉妹園で園長を務めているのは、女子モーグル日本代表としてバンクーバーオリンピックなど3大会連続で出場した村田愛里咲さんです。競技を通じて島川さんと交流があったことから、今回のイベントが実現しました。

■島川選手

「オリンピックというのも、一人だけでは頑張れません。応援してくれる人や一緒に頑張るお友達がいたから、ここまでくることができました。だから、みんなも友達を大切にしてください。」



■園児

「楽しかった。」

「かっこよかった。跳び箱を跳べるようにしたい。」



園児たちは、島川選手から、体を動かす楽しさや挑戦することの大切さを学んでいました。