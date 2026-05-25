兵庫・たつの市 母娘殺害　指名手配の男「人を殺した」警察に話すも身柄拘束せず事件現場近くまで送る　“容疑者”目撃した近所の住民も

兵庫・たつの市で親子が刃物で刺され死亡した事件。

警察は24日、10年ほど前に家の隣に住んでいた42歳の男を指名手配しました。

男が事件発覚前に、「警察に人を殺した」と話していたことが分かりました。

黒いズボンに白いシャツ姿で歩く男。

殺人の疑いで指名手配された住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。

事件は5月19日、兵庫・たつの市の住宅で倒れていた2人の女性が発見されたことで明らかになりました。

被害に遭ったのは住人の田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）です。

司法解剖の結果、2人は5月13日ごろに死亡したとみられることが判明しました。

犯人の行方を追っていた警察は24日、娘の千尋さんを殺害した疑いで大山容疑者を指名手配しました。

実は警察が公開した映像が記録された前日、現場から28kmほど離れた兵庫・高砂市内で大山容疑者の姿が警察によって確認されていたのです。

捜査関係者によりますと5月16日、高砂市内の路上で寝ていた大山容疑者に警察官が声をかけました。

その際、大山容疑者が「人を殺した」などと話したといいます。

しかし、その話に具体性がなかったことなどから警察官は身柄を拘束するなどしなかったうえ、大山容疑者を事件現場近くまで送っていたのです。

その翌日の5月17日の午前5時ごろ、大山容疑者が350メートルほど行くと事件現場となる場所を歩く様子が、防犯カメラに捉えられていました。

映像では、大山容疑者と特徴のよく似た人物が現場近くを歩いています。

また同じ日の早朝、大山容疑者とみられる人物が現場近くにある住宅の玄関前に座り込んでいたのを住民が目撃していました。

近隣住民：

朝ランニングに出かけようって（シャッターを）開けたときに、ぱっと見たら何かいるなと思って見たら、（大山容疑者らしき人物が）ここに座っていた。特徴は今公開されている姿と同じでマスクの下に無精ひげ、整えられていないひげがあったくらいかな。

近隣住民：

（下向いたまま）変な音がしてたらしい。ギリギリギリギリギリみたいな。それが何の音か分からないけどギリギリギリギリとかキュルキュルみたいな音が…。

その後、不審者として110番通報したものの、警察の到着前に姿を消したということです。

気になるのは前日、大山容疑者と話していた時の警察の対応です。

遺体発見前とはいえ、「人を殺した」と話している人物に対する対応は適切だったのでしょうか。

警察OBの元埼玉県警捜査一課・佐々木成三氏は「具現性もそこはなかったという判断だったと思う。例えば現場において返り血を浴びている服を持っていたとか、供述以外で何か具現性となる状況証拠・客観的証拠は持っていたのか。こういったことも一つの具現性になる。（今回は）それがなかったんだと思う」と話しました。

一方で、容疑者逮捕後には当時の対応について検証が必要だとしています。

現場となった田中さんの家の隣に、10年ほど前まで住んでいた大山容疑者。

警察はその行方を追っています。

情報提供は「兵庫・たつの警察署（0791-63-0110）」まで。