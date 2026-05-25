【義母の言葉：イヤだった編】昔の息子は「かわいい」結婚後は…【第15話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ せっかくできた家族ですし、できれば良好な関係を結んでおきたいものではありますが現実はそう甘くない……。ママたちが経験した「義母に言われてイヤだった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、夫の古いアルバムを見ていたときに起こった一件です。
義実家で幼い夫のアルバムを見せてもらっていた女性。あまりにも可愛い幼少期の夫の写真に笑顔がこぼれます。
義母「ふふ…この頃は本当、素直で可愛かったなぁ」
一緒に見ていた義母さんも、昔を懐かしんで嬉しそう。しかし……。
義母「結婚しちゃうと…息子なんて自分の家族に夢中でこっちのことなんて見向きもしないもの」
待って待って、義母さん今それ言う？ 追い打ちをかける最後の決め台詞は「ダメよねぇ」ときたもんで。ダメじゃないですー！ そう思うなら、むしろそのように育てた方に問題ありでは？ でも冷静に考えると、お嫁さんへの悪口じゃなくて寂しいだけなのかもしれないですね。
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、夫の古いアルバムを見ていたときに起こった一件です。
義実家で幼い夫のアルバムを見せてもらっていた女性。あまりにも可愛い幼少期の夫の写真に笑顔がこぼれます。
一緒に見ていた義母さんも、昔を懐かしんで嬉しそう。しかし……。
義母「結婚しちゃうと…息子なんて自分の家族に夢中でこっちのことなんて見向きもしないもの」
待って待って、義母さん今それ言う？ 追い打ちをかける最後の決め台詞は「ダメよねぇ」ときたもんで。ダメじゃないですー！ そう思うなら、むしろそのように育てた方に問題ありでは？ でも冷静に考えると、お嫁さんへの悪口じゃなくて寂しいだけなのかもしれないですね。
みなさんも義母さんに言われてイヤだった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ