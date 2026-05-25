中国、有人宇宙船「神舟23号」の打ち上げに成功

中国有人宇宙プロジェクト弁公室によると、神舟23号有人宇宙船を搭載した長征2号F遥23キャリアロケットが北京時間2026年5月24日午後11時08分、酒泉衛星発射センターから発射され、宇宙船は約10分後にロケットからの分離に成功し、予定軌道に入りました。宇宙飛行士らの状態は良好で、打ち上げは順調に成功したということです。

宇宙船は軌道投入後、予定された手順に従って自動で宇宙ステーション複合体との高速ランデブー・ドッキングを行い、神舟23号宇宙飛行士らは軌道上で神舟21号宇宙飛行士らと交代する予定です。宇宙ステーションでの滞在中、神舟23号の宇宙飛行士らは宇宙生命・人体研究、微小重力物理科学、宇宙新技術などの分野で多くの実験・試験と応用を展開し、複数回の船外活動を行い、船外設備の設置、調整、メンテナンスなどの任務を遂行します。

中国では現在までに、30人の宇宙飛行士が延べ47回の宇宙飛行任務を遂行しています。現在、宇宙ステーション複合体は既にドッキング軌道に入っており、作業状態は良好で、有人宇宙船神舟23号とのランデブー・ドッキングや、宇宙飛行士の駐留開始の条件が整えられています。（提供/CGTN Japanese）