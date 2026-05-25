鳥居みゆき『有吉クイズ』でまさかの感涙「生きていてよかった」 有吉もしみじみ
ピン芸人の鳥居みゆき（45）が、24日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』に出演。まさかの涙をみせる一幕があった。
【写真】鳥居みゆき『有吉クイズ』でまさかの感涙
この日は、40歳以上独身男女限定のメモドライブ完結編を届けた。メンバーは徳井義実、坪倉由幸、板倉俊之、大久保佳代子、佐藤仁美、鳥居というメンバー。同番組の人気企画「メモドライブ」では、毎回バーベキューでピリつく展開が待ち受けているが、この日の放送でも、ピリッとする一幕があった。
そんな中、道中の車内で鳥居が「あしたで45歳です」と話していたことを受け、鳥居以外のメンバーたちがサプライズでケーキを用意。バーベキュー終盤、佐藤と坪倉が、誕生日ケーキを持ってきて、全員で「ハッピバースデー」を歌うと、鳥居は「ありがとうございます。ありがとう。生きていてよかったです。こんなことされたの、人生で初めて」と感動のあまり涙。
普段は見せない鳥居の姿に、有吉弘行も「最後のみゆきちゃんのシーン、よかったな」としみじみと口にしていた。
【写真】鳥居みゆき『有吉クイズ』でまさかの感涙
この日は、40歳以上独身男女限定のメモドライブ完結編を届けた。メンバーは徳井義実、坪倉由幸、板倉俊之、大久保佳代子、佐藤仁美、鳥居というメンバー。同番組の人気企画「メモドライブ」では、毎回バーベキューでピリつく展開が待ち受けているが、この日の放送でも、ピリッとする一幕があった。
そんな中、道中の車内で鳥居が「あしたで45歳です」と話していたことを受け、鳥居以外のメンバーたちがサプライズでケーキを用意。バーベキュー終盤、佐藤と坪倉が、誕生日ケーキを持ってきて、全員で「ハッピバースデー」を歌うと、鳥居は「ありがとうございます。ありがとう。生きていてよかったです。こんなことされたの、人生で初めて」と感動のあまり涙。
普段は見せない鳥居の姿に、有吉弘行も「最後のみゆきちゃんのシーン、よかったな」としみじみと口にしていた。