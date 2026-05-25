大相撲の夏場所は２４日に千秋楽を迎え、小結・若隆景が優勝を飾った。２横綱２大関が不在とはなったが、大混戦に沸いた１５日間で取材班が聞いたしびれる名言、味わい深い“迷言”を紹介する。

幕下・大森（初土俵一番相撲）「ずっと眠かった」→（３日目二番相撲で連勝）「今日はギラギラでした」

幕内・朝白龍（８日目に連敗４でストップ。横綱・豊昇龍から） 「『脇が開きすぎている。接着剤をつけた方がいいのでは？』と言われた。ありがたい」

十両・炎鵬（脊髄損傷を乗り越え、初日に関取として１１４１日ぶりの白星）「今日までやってきて良かった。やっとあの日を塗り替えることができた」

小結・高安（２日目の取組後に電動マッサージ器を腰に当て）「だいぶポンコツなので。整備しないと」

十両・白熊（４日目に中高大の同級生で合口の悪い嘉陽に敗れ）「苦手な野菜みたいなもんですよ」

幕内・藤凌駕（６日目に玉鷲に白星）「４１歳とは思えない。どっしり構えていて大きな山のようだった」

幕内・玉鷲（９日目に相手の変化に屈して９連敗）「相撲で戦っている。星とは戦っていない」

幕内・正代（１１日目に結びで連日の白星）「結びは毎日取りたいとは思ってないけど、たまに取りたい」

幕内・義ノ富士（１２日目に８連勝。３連敗からの快進撃の要因を聞かれ）「連敗して『くそっ』ていう気持ちですかね」

十両・嘉陽（春場所後体重１５キロ減。鶏刺しがあたって食中毒に）「今となってはいいダイエットだったかもしれない」

幕内・一山本（４日目に結びで黒星。塩を取りに行く時に）「懸賞金の束が目に入ってしまった。お金は地面に落ちていなかった」