講談社が刊行する月刊「ディズニーファン」2026年7月号では、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”でにぎわうパークの魅力に迫ります。

さらに、大ヒットのディズニー映画『ズートピア』『ズートピア２』のオリジナルポストカード付録など、見逃せない情報が満載です☆

講談社「ディズニーファン」2026年7月号

価格：1,300円（税込）

発売日：2026年5月25日（月）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”でにぎわうパークの魅力に迫る、月刊『ディズニーファン』2026年7月号。

さらに、定期購読されている方の中から抽選で「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」にご招待するスペシャルな企画や、大ヒットのディズニー映画『ズートピア』『ズートピア２』のオリジナルポストカード付録など、見逃せない情報が満載です。

巻頭特集では、4月15日に行われた、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”のオープニングセレモニーを紹介。

祝祭の幕開けを宣言！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニー 祝祭の幕開けを宣言！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”オープニングセレモニー 続きを見る

華やかなデコレーションやエンターテイメント、スペシャルグッズ、スペシャルメニューまで、アニバーサリーを満喫するための注目ポイントを網羅しています。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

さらに、ジュビリーブルーに包まれた夜のきらめきが撮り下ろし写真も☆

東京ディズニーシーからは、6月2日よりから販売予定の「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズ情報も紹介。

すてきなアート＆ストーリー、メッセージがポイントです。

小さな幸せを見つけるダッフィーたち！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」グッズ 小さな幸せを見つけるダッフィーたち！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」グッズ 続きを見る

スペシャルとじ込み企画は、『ズートピア』『ズートピア２』スペシャルポストカード。

シリーズ2作品から「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」の名場面をプリントした、オリジナルのポストカード4枚が付属されます。

好評発売中のブルーレイに収録されているボーナス・コンテンツの見どころや、ニックの魅力を深掘りした企画も要チェックです☆

さらにスペシャルなプレゼント＆ご招待企画も！

7月も東京ディズニーリゾートのパークチケットや、東京ディズニーシー25周年を記念した8つのテーマポートの魅力が詰まったスペシャルグッズが抽選でプレゼントされます。

さらに定期購読されている方には、講談社が東京ディズニーシーで9月25日に開催する貸し切りパーティー「東京ディズニーシー プライベート・イブニング・パーティー」に、抽選で50組100名をご招待！

今から定期購読を申し込まれた方も応募可能です。

東京ディズニーランドでは「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催中。

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パレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」をはじめ、アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」の特別バージョン、

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「イッツ・ア・スモール・ワールドwithグルート」、キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」など、今だからこそ体験したいことを厳選して紹介します。

そして、東京ディズニーリゾートの夏が近づいてきました！

7月2日から9月14日に開催される夏のスペシャルイベントやプログラム、注目のアトラクションから、ディズニーホテルやイクスピアリ情報まで、分かりやすくまとめて掲載されます。

そのほかにも「グーフィー」と「ドナルドダック」の誕生日をお祝いする特集は必見です！

東京ディズニーシー25周年クロニクル企画第３弾では、2006年から2014年にかけて愛され続けたハーバーショー「レジェンド・オブ・ミシカ」を振り返ります。

さらにもう一度誌面で観たいスペシャルイベントのショーも大募集。

東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージのスペシャル情報や、香港ディズニーランド・リゾートのグッズ特集、ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ2026」の開催情報、さらに、全国で楽しめるグッズやゲーム、コンサート情報など、7月号も最新ニュースが満載です。

お出かけのお供に、おうちでの休息の時間に楽しめる、ディズニーの魅力を詰め込んだ一冊。

講談社の「ディズニーファン」2026年7月号は、2026年5月25日より販売開始です☆

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Ⓒ Disney/Pixar

© 2026 Disney “Winnie the Pooh” characters are based on the “Winnie the Pooh” works, by A. A．Milne and E. H. Shepard

Ⓒ ＆TM 2026 LUCAS FILM

※掲載内容は変更になる場合があります

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