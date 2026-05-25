大友克洋直筆サイン入り、限定250部！ NKB「Procession Spin」高精細ジークレー版画

記事ポイント 大友克洋氏の直筆サイン＆エディションナンバー入り、限定250部で販売縄文時代の土器から未来的造形まで人類の創造を描いた大型原画をジークレー技法で精密に再現税込250,000円、CREARE ART公式オンラインストアで購入者に非売品パンフレットを進呈 大友克洋氏の直筆サイン＆エディションナンバー入り、限定250部で販売縄文時代の土器から未来的造形まで人類の創造を描いた大型原画をジークレー技法で精密に再現税込250,000円、CREARE ART公式オンラインストアで購入者に非売品パンフレットを進呈

漫画家・映画監督の大友克洋氏が構想から約3年をかけて描き下ろした原画をもとに、高精細ジークレー版画作品が限定250部で販売されています。

東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に2025年12月から公開されているパブリックアート「Procession Spin」の原画を、美術館やギャラリーでも採用される印刷技法で精密に再現した作品です。

NKB「Procession Spin」高精細ジークレー版画





商品名：「Procession Spin」高精細ジークレー版画原画作家：大友克洋販売価格：税込250,000円販売数：限定250部（大友氏直筆サイン＆エディションナンバー入り）サイズ：額 W1055×H465×D20mm / 箱 W1180×H485×D30mm重さ：約4kg特典：陶板レリーフ「Procession Spin」パンフレット（非売品）販売：CREARE ART公式オンラインストア

「Procession Spin」は、縄文時代の土器から仏像、現代の造形、未来的・創造的な表現まで、人間がつくってきたさまざまな美術が大きな流れの中に配置された作品です。

それぞれの時代に込められた想いや祈りが形を変えながら受け継がれ、未来へと続く人間の創造の連なりが表現されています。

本作の高精細ジークレー版画は、大友氏の直筆サインとエディションナンバーが入った限定250部で、なくなり次第販売終了となります。

エヌケービー（NKB）がCREARE ART公式オンラインストアを通じて販売しています。

銀座駅に設置された陶板レリーフと原画





「Procession Spin」の原画は、大友氏が構想から約3年をかけて描き下ろしたものです。

陶板レリーフはNKBが運営するクレアーレ熱海ゆがわら工房（静岡県熱海市）が製作し、東京メトロ日比谷線銀座駅B1番出口付近に設置され、2025年12月より公開されています。

高精細ジークレー技法による細部の再現





ジークレーは、高精細なデジタルデータを用いて専用のインクと用紙に出力する美術印刷技法で、原画の色彩や細部の表現を忠実に再現できることから、美術館やギャラリーでも広く採用されています。

本作品では最新の高精細ジークレー技術を用いて、大友氏による緻密な線や豊かな色彩、細部の質感まで精密に再現されています。

縄文土器の表面の凹凸から現代的なフォルムの輪郭線まで、圧倒的な描き込み量と唯一無二の世界観が一枚の版画に凝縮されています。

原画作家・大友克洋氏について

大友克洋氏は1954年生まれ、宮城県登米市出身の漫画家・映画監督です。

代表作『AKIRA』で海外でも高い評価を受け、緻密な描き込みと複雑なパースの画面構成で1980年以降の漫画界に大きな影響を与えます。

2005年に仏芸術文化勲章シュバリエを受章し、2013年に紫綬褒章、2014年に仏芸術文化勲章オフィシェを受章、2015年には第42回アングレーム国際漫画祭で最優秀賞を受賞しています。

パブリックアートの制作においても実績があり、2015年に仙台空港へ自身初となる『金華童子風神雷神ヲ従エテ波濤ヲ越ユルノ図』を、2020年には東京科学大学大岡山キャンパスに陶板レリーフ『ELEMENTS OF FUTURE』の原画・制作監修を手がけています。

購入情報と注意事項





CREARE ART公式オンラインストアで購入した方には、陶板レリーフ「Procession Spin」のパンフレット（非売品）が特典として付属します。

また、期間限定で送料無料キャンペーンが実施されています（キャンペーンは予告なく終了する場合があります）。

エディションナンバーの指定は受け付けておらず、直筆サインとエディションナンバーの位置や筆跡には個体差があります。

掲載画像と実際の作品は閲覧環境により色味が異なって見える場合があります。

注文確定後のキャンセル・変更は受け付けておらず、欠陥がある場合を除き返品もできません。

現在は国内向けの販売のみで、海外向けの対応は準備中です。

約3年の構想と描き下ろしを経た原画が、額サイズW1055×H465mmの大判ジークレー版画として自宅やコレクションに飾れる作品となっています。

大友氏の直筆サインとエディションナンバーが一点ずつ入り、販売数は250部が上限です。

税込250,000円でCREARE ART公式オンラインストアにて販売されています。

NKB「Procession Spin」高精細ジークレー版画の紹介でした。

(C)大友克洋 (C)OTOMO Katsuhiro

よくある質問

Q. エディションナンバーは選べますか？

A. エディションナンバーの指定は受け付けていません。

直筆サインとエディションナンバーの位置や筆跡には個体差があります。

Q. 海外からの購入はできますか？

A. 現在は国内向けの販売のみです。

海外向けの販売は準備中とされています。

Q. 注文確定後にキャンセルや変更はできますか？

A. 作品の性質上、注文確定後のキャンセル・変更は受け付けていません。

欠陥がある場合を除き、返品もできません。

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