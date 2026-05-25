カンヌで女優賞受賞の岡本多緒 日本人初の快挙は濱口竜介監督のメソッドと本人の忠実さから生まれた 本紙映画記者が分析
第７９回カンヌ国際映画祭で、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）にモデルで女優の岡本多緒（４１）が、ダブル主演したベルギー出身の女優ヴィルジニー・エフィラ（４９）と共に女優賞を受賞した。本紙映画担当者が、同映画祭では日本人初となる女優賞受賞の要因を分析した。
濱口監督は「役者ありき」ではなく、「物語ありき」で映画を作る監督。「物語に合っているのか、それが大事。どんなに知名度のある俳優でも物語に合っていないと、観客からの支持を得られない」と語る。
クランクイン前にじっくり脚本を読み合わせ、ごく自然な会話に見せるのも、濱口監督ならではの演出法だ。エフィラと岡本は、監督が理想とする物語を体現する存在としてオーディションで選ばれ、役柄同様に言葉も国境も超えて心を通わせた。
岡本が演じた真理は末期がんに冒され、いつ容体が急変するのか分からない状態。それでもマリー＝ルー（エフィラ）と交流することで、前向きな希望を見いだし、軽やかに生きる。病状が進行する様子は生々しく、それにつれてマリー＝ルーの存在が大きくなっていく。死への恐怖と闘いながらも冷静さを失わず、けなげに生きる姿が観客、そして審査員の心を動かした。
キャスティングも演出も明確に物語を優先することが、結果的に役者の魅力を引き出すことにつながる。濱口監督のぶれない姿勢と、岡本がその指示を忠実に表現したことが、日本映画初の栄冠を引き寄せた。（有野 博幸）