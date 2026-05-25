第７９回カンヌ国際映画祭で、濱口竜介監督の映画「急に具合が悪くなる」（６月１９日公開）にモデルで女優の岡本多緒（４１）が、ダブル主演したベルギー出身の女優ヴィルジニー・エフィラ（４９）と共に女優賞を受賞した。本紙映画担当者が、同映画祭では日本人初となる女優賞受賞の要因を分析した。

濱口監督は「役者ありき」ではなく、「物語ありき」で映画を作る監督。「物語に合っているのか、それが大事。どんなに知名度のある俳優でも物語に合っていないと、観客からの支持を得られない」と語る。

クランクイン前にじっくり脚本を読み合わせ、ごく自然な会話に見せるのも、濱口監督ならではの演出法だ。エフィラと岡本は、監督が理想とする物語を体現する存在としてオーディションで選ばれ、役柄同様に言葉も国境も超えて心を通わせた。

岡本が演じた真理は末期がんに冒され、いつ容体が急変するのか分からない状態。それでもマリー＝ルー（エフィラ）と交流することで、前向きな希望を見いだし、軽やかに生きる。病状が進行する様子は生々しく、それにつれてマリー＝ルーの存在が大きくなっていく。死への恐怖と闘いながらも冷静さを失わず、けなげに生きる姿が観客、そして審査員の心を動かした。

キャスティングも演出も明確に物語を優先することが、結果的に役者の魅力を引き出すことにつながる。濱口監督のぶれない姿勢と、岡本がその指示を忠実に表現したことが、日本映画初の栄冠を引き寄せた。（有野 博幸）