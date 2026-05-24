仙台、甲府、富山、宮崎が頂上決戦へ！ プレーオフの組み合わせ決定／J2・J3百年構想第18節
明治安田J2／J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド最終節が23日と24日に行われ、プレーオフラウンドの組み合わせが決定した。
最終節までもつれたEAST-Bはヴァンフォーレ甲府の首位が決定。ベガルタ仙台、カターレ富山、テゲバジャーロ宮崎とともに、優勝をかけたプレーオフを戦う。
各リーグの同じ順位同士が対戦するプレーオフラウンドは、第1戦が5月30日（土）と31日（日）に、第2戦が6月6日（土）と7日（日）に行われる。第2戦では、第1戦の勝者同士と敗者同士がそれぞれ対戦し、特別大会の最終順位を決定する。
地域リーグラウンドの最終順位表とプレーオフラウンドの対戦カードは以下の通り。
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（43／＋17）
2位 秋田（35／＋9）
3位 湘南（31／＋6）
4位 横浜FC（29／＋7）
5位 相模原（28／−2）
6位 群馬（23／−10）
7位 山形（22／−5）
8位 栃木C（21／−13）
9位 八戸（20／−4）
10位 栃木SC（18／−5）
【EAST-B】
1位 甲府（35／＋8）
2位 札幌（31／＋4）
3位 いわき（31／＋4）
4位 大宮（30／＋10）
5位 藤枝（30／＋4）
6位 岐阜（28／−2）
7位 松本（26／＋10）
8位 磐田（25／−7）
9位 福島（18／−13）
10位 長野（16／−18）
【WEST-A】
1位 富山（38／＋13）
2位 新潟（35／＋4）
3位 徳島（32／＋14）
4位 高知（30／＋2）
5位 愛媛（28／＋7）
6位 金沢（27／−6）
7位 奈良（21／−9）
8位 FC大阪（20／−3）
9位 今治（20／−4）
10位 讃岐（19／−18）
【WEST-B】
1位 宮崎（47／＋24）
2位 鹿児島（33／＋8）
3位 鳥栖（32／＋10）
4位 山口（29／＋2）
5位 熊本（27／0）
6位 鳥取（27／−4）
7位 大分（22／0）
8位 滋賀（21／−13）
9位 琉球（17／−12）
10位 北九州（15／−15）
【1位〜4位】
仙台 vs 甲府
富山 vs 宮崎
【5位〜8位】
秋田 vs 札幌
新潟 vs 鹿児島
【9位〜12位】
湘南 vs いわき
徳島 vs 鳥栖
【13位〜16位】
横浜FC vs 大宮
高知 vs 山口
【17位〜20位】
相模原 vs 藤枝
愛媛 vs 熊本
【21位〜24位】
群馬 vs 岐阜
金沢 vs 鳥取
【25位〜28位】
山形 vs 松本
奈良 vs 大分
【29位〜32位】
栃木C vs 磐田
FC大阪 vs 滋賀
【33位〜36位】
八戸 vs 福島
今治 vs 琉球
【37位〜40位】
栃木SC vs 長野
讃岐 vs 北九州
最終節までもつれたEAST-Bはヴァンフォーレ甲府の首位が決定。ベガルタ仙台、カターレ富山、テゲバジャーロ宮崎とともに、優勝をかけたプレーオフを戦う。
各リーグの同じ順位同士が対戦するプレーオフラウンドは、第1戦が5月30日（土）と31日（日）に、第2戦が6月6日（土）と7日（日）に行われる。第2戦では、第1戦の勝者同士と敗者同士がそれぞれ対戦し、特別大会の最終順位を決定する。
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（43／＋17）
2位 秋田（35／＋9）
3位 湘南（31／＋6）
4位 横浜FC（29／＋7）
5位 相模原（28／−2）
6位 群馬（23／−10）
7位 山形（22／−5）
8位 栃木C（21／−13）
9位 八戸（20／−4）
10位 栃木SC（18／−5）
【EAST-B】
1位 甲府（35／＋8）
2位 札幌（31／＋4）
3位 いわき（31／＋4）
4位 大宮（30／＋10）
5位 藤枝（30／＋4）
6位 岐阜（28／−2）
7位 松本（26／＋10）
8位 磐田（25／−7）
9位 福島（18／−13）
10位 長野（16／−18）
【WEST-A】
1位 富山（38／＋13）
2位 新潟（35／＋4）
3位 徳島（32／＋14）
4位 高知（30／＋2）
5位 愛媛（28／＋7）
6位 金沢（27／−6）
7位 奈良（21／−9）
8位 FC大阪（20／−3）
9位 今治（20／−4）
10位 讃岐（19／−18）
【WEST-B】
1位 宮崎（47／＋24）
2位 鹿児島（33／＋8）
3位 鳥栖（32／＋10）
4位 山口（29／＋2）
5位 熊本（27／0）
6位 鳥取（27／−4）
7位 大分（22／0）
8位 滋賀（21／−13）
9位 琉球（17／−12）
10位 北九州（15／−15）
■プレーオフ第1戦の対戦カード
【1位〜4位】
仙台 vs 甲府
富山 vs 宮崎
【5位〜8位】
秋田 vs 札幌
新潟 vs 鹿児島
【9位〜12位】
湘南 vs いわき
徳島 vs 鳥栖
【13位〜16位】
横浜FC vs 大宮
高知 vs 山口
【17位〜20位】
相模原 vs 藤枝
愛媛 vs 熊本
【21位〜24位】
群馬 vs 岐阜
金沢 vs 鳥取
【25位〜28位】
山形 vs 松本
奈良 vs 大分
【29位〜32位】
栃木C vs 磐田
FC大阪 vs 滋賀
【33位〜36位】
八戸 vs 福島
今治 vs 琉球
【37位〜40位】
栃木SC vs 長野
讃岐 vs 北九州